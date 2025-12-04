MAI avertizează asupra unui fake-news: „Circulă mesaje care anunţă operaţionalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetăţenilor”

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează, joi, că pe reţelele sociale şi pe cele de mesagerie circulă informaţii care anunţă operaţionalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetăţenilor în trafic şi în zonele publice. „Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, au transmis oficialii MAI.

Ministerul precizează că de fiecare dată a dezminţit aceste informaţii.

„Vă rugăm, informaţi-vă din surse oficiale. Siguranţa rutieră este o prioritate, nu o glumă!”, a mai transmis MAI.

Mesajul, care a circulat intens în mai multe grupuri online, susţine că autorităţile, sub pretextul creşterii siguranţei rutiere şi reducerii accidentelor, urmăresc de fapt controlul total asupra mobilităţii.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a precizat recent că Sistemul „E-Sigur - Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând să fie colectate imagini atât de la camerele instalate de autorităţile locale, cât şi de la cele transmise de şoferi aflaţi în trafic.

„Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, transmitea ministrul, precizând, de asemenea, că un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră şi către mentenanţa sistemelor tehnice.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne a făcut precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur şi utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după ce Cătălin Drulă (USR) a acuzat că nu sunt folosite camerele deja instalate pentru a preveni tragedii în trafic.