Știați că videoclipurile fake care ne-au invadat telefoanele mobile consumă energie și apă?

Specialiştii au descoperit un nou impact negativ al videoclipurilor deepfake. Pericolul generat de centrele de date Sursa foto: Profimedia Images

Platforme precum Sora de la Open AI au devenit virale datorită capacității lor de a realiza videoclipuri fake, ultrarealiste, ceea ce a dus la distribuirea de scene false cu celebrități și figuri istorice decedate în scenarii bizare și adesea jignitoare. În acest moment, rețelele sociale sunt pline de videoclipuri deepfake generate de instrumente de inteligență artificială. O altă problemă este că aceste filmulețe au un impact negativ şi asupra mediului, conform BBC.

Videoclipurile au forțat chiar familiile unor personalități decedate, inclusiv pe cea a Dr. Martin Luther King Jr., să apeleze la firmele de inteligență artificială pentru a le interzice celor dragi să apară pe ecrane.

Însă, în spatele impactului emoțional al deepfake-urilor, un lector de la Universitatea din Oxford avertizează acum cu privire la amprenta lor asupra mediului.

Dr. Kevin Grecksch a explicat că există „un impact ascuns destul de mare asupra mediului”, deoarece „undeva trebuie produse aceste videoclipuri - și de obicei nu pe telefon”.

„Se întâmplă într-un centru de date care ar putea fi undeva în cealaltă parte a lumii sau poate chiar după colț, nu se știe niciodată”, a spus el.

„În primul rând, consumă multă energie electrică și, în al doilea rând, consumă multă apă.”

Serverele din centrele de date, nocive pentru mediu

Centrele de date utilizează cantități mari de apă dulce pentru a răci serverele la scară industrială. Noile aplicații facilitează postarea de către utilizatori a videoclipurilor pe care le-au creat pe rețelele de socializare, ceea ce a dus la o avalanșă de videoclipuri pe rețelele de socializare.

La începutul acestei luni, Sora a fost descărcată de peste un milion de ori în mai puțin de cinci zile - aplicația fiind încă în fruntea clasamentelor Apple App Store din SUA.

Dar Dr. Grecksch a avertizat că oamenii ar trebui să fie „conștienți” de impactul platformelor asupra mediului.

„Este vorba de multă apă și cred că trebuie doar să ne gândim la ce o folosim, cum o folosim și cât de des o folosim”, a spus el.

Acesta îi îndeamnă pe oameni să aibă „o gândire puțin mai integrată cu privire la locul unde amplasăm centrele de date și cum le răcim”.

„Guvernul consideră sudul Oxfordshire ca fiind una dintre primele zone de creștere a inteligenței artificiale, dar aceasta este o problemă uriașă, deoarece se pare că nimeni nu s-a gândit de unde va veni apa care va răci acele servere.”

„Sunt o mulțime de întrebări la care trebuie să ne gândim.”

Controversata aplicaţie Sora depăşeşte un milion de utilizatori

Noua aplicație video de la OpenAI, Sora, a trecut direct la nivelul „viral”. În mai puțin de cinci zile de la lansare, a depășit un milion de descărcări, potrivit The Verge.

Ce face Sora? Transformă textul în clipuri video generate de AI — dar merge mai departe: utilizatorii pot explora un feed plin de creații generate de alții, pot face propriile filme și chiar își pot adăuga chipul în scene virtuale prin funcția „cameos”.

Controversele sunt numeroase însă pentru că această aplicație face extrem de facilă crearea de deepfake-uri. Cei de la OpenAI spun că o să introducă verificări mai stricte privind utilizarea imaginilor personale. Dar pare să fie …o cutie a Pandorei tech. Întrebarea este suntem pregătiți pentru așa ceva?