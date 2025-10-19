Controversata aplicaţie Sora depăşeşte un milion de utilizatori. Oamenii pot explora un feed plin de creații generate de alții

Utilizatorii își pot crea profiluri asemănătoare celor de pe Twitter sau Threads, cu număr de urmăritori, like-uri și nume de cont precedat de „@”. Foto: Profimedia Images

Noua aplicație video de la OpenAI, Sora, a trecut direct la nivelul „viral”. În mai puțin de cinci zile de la lansare, a depășit un milion de descărcări, potrivit The Verge.

Ce face Sora? Transformă textul în clipuri video generate de AI — dar merge mai departe: utilizatorii pot explora un feed plin de creații generate de alții, pot face propriile filme și chiar își pot adăuga chipul în scene virtuale prin funcția „cameos”.

Deocamdată, aplicația e disponibilă doar în SUA și Canada, dar a reușit deja să depășească ritmul de creștere avut de ChatGPT la debut.

Controversele sunt numeroase însă pentru că această aplicație face extrem de facilă crearea de deepfake-uri. Cei de la OpenAI spun că o să introducă verificări mai stricte privind utilizarea imaginilor personale. Dar pare să fie …o cutie a Pandorei tech. Întrebarea este suntem pregătiți pentru așa ceva?

Aplicația se bazează pe cel mai recent model de video generativ al companiei, Sora 2, succesorul primei versiuni lansate în februarie 2024. Utilizatorii își pot crea profiluri asemănătoare celor de pe Twitter sau Threads, cu număr de urmăritori, like-uri și nume de cont precedat de „@”.

O experiență familiară, dar complet nouă

Thomas Dimson, inginer OpenAI, a explicat într-o demonstrație că interfața este gândită să fie „familiară pentru oricine a folosit deja rețele sociale”. Diferența esențială este că tot conținutul este generat de AI. Nu este vorba despre postări automate ale unor „boți”, ci despre utilizatori reali care creează și publică materiale exclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Este o senzație diferită de orice am folosit până acum. Seamănă cu un nou tip de media”, a spus Dimson.

În prezentarea oficială, un alt inginer OpenAI, Rohan Sahai, a arătat cum își poate genera o versiune ultra-realistă a sa jucând pe terenul central de la US Open și oferind apoi o conferință de presă după o victorie imaginară.