Peste 30.000 de amenzi automate pentru șoferi, din ianuarie 2025. MAI: Sistemul E-Sigur nu este blocat

2 minute de citit Publicat la 12:21 20 Noi 2025 Modificat la 12:21 20 Noi 2025

MAI: Implementarea unui sistem național de monitorizare a traficului nu se reduce la camere. FOTO: Getty Images

MAI a reacționat, joi, după ce Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuza ministerul că se preface prin noua ordonanţă de urgenţă că grăbeşte punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului, dar de fapt totul rămâne blocat, fapt care duce în continuare la un număr mare de accidente.

MAI a transmis printr-un comunicat de presă că tragediile rutiere nu trebuie instrumentalizate politic: “MAI își exprimă regretul pentru fiecare tragedie rutieră, însă folosirea unor accidente pentru atac politic nu contribuie la siguranța rutieră.

În acest moment, proiectul E-Sigur se află în procedură de transparență decizională și include observațiile transmise de Asociația Municipiilor din România. Prin acest proiect, prezentăm 19 concepte majore de intervenție normativă.

Consultarea publică este deschisă încă 10 zile, pentru ca toate instituțiile și cetățenii să poată contribui responsabil”.

Ministerul condus de Cătălin Predoiu a precizat că afirmațiile conform cărora „camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI” sunt profund eronate și ignoră realitatea tehnică, juridică și operațională care guvernează implementarea unui sistem automatizat la scară națională.

Potrivit MAI, sistemul E-Sigur nu este blocat, ci se află în etapa firească de integrare și omogenizare tehnică.

“Implementarea unui sistem național nu se reduce la simpla existență a unor camere video. Așa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur”, spune MAI.

De ce nu poate fi operaționalizat mai devreme sistemul E-Sigur

Potrivit sursei citate, autoritățile locale au instalat echipamente extrem de diverse, cu standarde, tehnologii și protocoale diferite. Procesul de omogenizare, testare și certificare este în desfășurare, iar MAI poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerințe stricte

Proiectul de OUG nu este „o ajustare birocratică”, ci fundamentul care permite funcționarea completă a sistemului, mai spune MAI.

“Cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situație fiind validate individual de polițist.

În prezent, foarte multe operațiuni trebuie făcute manual, autoritățile locale trebuie să asigure capabilităţi şi/sau servicii de imprimare masivă şi comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulaţie pe drumurile publice”, se mai arată în comunicat.

Peste 30.000 de sancțiuni aplicate din ianuarie 2025

Pentru prima dată în România, sancționarea automată va deveni posibilă la scară largă. Cadrul legal actual definește fluxul Cameră - Agent constatator, în care mijloacele tehnice omologate surprind abaterea, generează imaginea și metadatele aferente, iar agentul rutier validează contravenția pe baza probatoriului digital.

“Acest prim flux este deja bine conturat juridic și reprezintă fundamentul constatării moderne a abaterilor”, spune MAI

Ceea ce va întpri proiectul E-Sigur este fluxul Agent constatator - Proprietar - Contravenient, care până acum era fragmentat și puternic birocratizat.

“Prin noile prevederi, acest flux devine digital, unitar și puternic automatizat: proprietarul este identificat direct în bazele de date, comunicările se realizează electronic, iar procesul-verbal este generat și semnat digital”.

MAI spune că deja a aplicat sancțiuni automate încă din ianuarie 2025. Contrar afirmațiilor publice, primele sancțiuni automate generate pe baza imaginilor camerelor Poliției Rutiere au fost emise începând cu ianuarie 2025.

Până în prezent au fost procesate peste 30.000 de abateri folosind infrastructura de aproximativ 700 de camere operative.

De asemenea, șoselele din România vor fi dotate cu 400 de camere de supraveghere a traficului. Unele dintre ele vor fi instalate pe drumurile naţionale, de exemplu pe DN1. Acestea vor fi automatizate, ceea ce înseamnă că vor funcţiona asemănător camerelor care verifică rovinieta.