JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 PYEONGCHANG. Surpriză românească la JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Românii Cosmin Atodiresei şi Ştefan Muşei au ocupat locul 19, penultimul, în proba de sanie dublu, desfăşurată miercuri la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang (Coreea de Sud) şi câştigată de germanii Wendl şi Arlt. Google celebrează JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 cu un Google Doodle special. JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Sănierii români au ocupat locul 18 după prima manşă (47 sec 101/1000), dar la final s-au clasat pe poziţia a 19-a (47 sec 171/1000, manşa a doua), cu timpul cumulat de 1 min 34 sec 272/1000.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Tobias Wendl şi Tobias Arlt au cucerit medalia de aur cu timpul de 1 min 31 sec 697/1000, argintul revenind austriecilor Peter Penz/Georg Fischler, la 088/1000, în timp ce bronzul a fost câştigat de alt echipaj german, Toni Eggert/Sascha Benecken, campionii mondiali din 2017, la 290/1000, etc.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Wendl şi Arlt câştigaseră aurul şi în urmă cu patru ani, la Soci.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 "Avem şanse foarte mari să disputăm cursele mâine (joi), întrucât previziunile meteorologice sunt favorabile", a explicat, miercuri, Atle Skaardal, directorul curselor feminine, după anularea a trei probe de la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, începând de duminică, din cauza vântului.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 După anularea, duminică, a probei masculine de coborâre şi apoi a celei de slalom uriaş feminin, luni, slalomul special feminin a fost anulat, la rândul său, miercuri dimineaţă din cauza vântului puternic de pe pârtia din Yongpyong.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 "Toată lumea este nerăbdătoare să alerge", a notat Skaardal, directorul curselor feminine al Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS), referindu-se la veştile favorabile privind condiţiile meteo de joi.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Conform informaţiilor serviciilor meteorologice sud-coreene distribuite presei, vântul ar trebui să fie slab joi dimineaţă pe pârtia din Pyongyong, urmând să sufle cu 14,7 km/h faţă de rafalele de 100 km/h de luni dimineaţă.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Prima manşă a slalomului uriaş feminin este fixată joi, la ora locală 10,00 (03,00, în România), iar cea de-a doua la 13,45. Între cele două manşe este programată coborârea masculină.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Vineri este programat slalomul special feminin şi super-uriaşul masculin.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 O polemică în legătură cu noile combinezoane de înaltă tehnologie ale concurentelor britanice, care le oferă un avantaj de timp enorm în timpul curselor, a fost declanşată cu câteva zile înaintea debutului competiţiei feminine de skeleton din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la PyeongChang, scrie presa belgiană.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Kim Meylemans, care reprezintă Belgia la JO 2018, s-a alăturat mai multor concurente pentru a depune o plângere la Federaţia internaţională, căreia i se solicită deschiderea unei anchete în această privinţă, precizează cotidianul "7 sur 7".



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Britanicele Laura Deas şi Lizzy Yarnold, care apără culorile britanice la skeleton, au făcut impresie la începutul acestei săptămâni, în timpul antrenamentelor oficiale, reuşind cei mai buni timpi, în condiţiile în care cele două sportive s-au clasat pe locurile 7, respectiv 9, în cursul ultimei Cupe Mondiale.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Un articol publicat de cotidianul englez The Guardian le-a atras atenţia adversarelor sportivelor britanice. Articolul "explică faptul că britanicele câştigă o secundă pe manşă graţie noilor combinezoane. Este precum un 5-0 în fotbal. Am citit articolul cu atenţie şi am analizat foarte bine fotografiile costumelor. Se poate spune că există un fel de spoiler pe combinezon. Ca şi în cazul Formulei 1, un astfel de spoiler asigură o aspiraţie diferită a aerului. Este un avantaj enorm şi, desigur, este contrar regulamentelor. Împreună cu alte ţări, am depus o plângere la Federaţia internaţională. Vom vedea dacă Federaţia va considera ilegal acel combinezon. Dacă va respinge însă plângerea, va trebui să acceptăm", a declarat Meylemans.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Pentru conceperea combinezoanelor respective, Team GB a utilizat aceleaşi cunoştinţe ştiinţifice care le-au permis cicliştilor pe pistă din Marea Britanie să cucerească un mare număr de medalii la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016, adaugă publicaţia citată.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018 Vineri sunt programate primele două manşe din cadrul concursului feminin de skeleton al JO 2018, la care va lua parte şi reprezentanta României, Maria Marinela Mazilu, celelalte două manşe urmând să se desfăşoare sâmbătă.