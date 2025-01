Cazul „Șacalul”: Denisa a fost ucisă cu poliția la telefon. Un agent, prins în interceptări în timp ce îl ajuta pe suspect

„Șacalul” a fost interceptat în timp ce și-a ademenit și ucis ultima victimă. Foto: Antena 3 CNN

Denisa, tânăra din Timişoara găsită moartă în judeţul Constanţa la sfârşitul verii trecute a fost ucisă în timp ce principalul suspect, Şacalul, era interceptat de anchetatori. ADN-ul Şacalului fusese găsit sub unghiile primei victime şi din acest motiv avea telefonul ascultat. Poliţiştii i-au auzit şi vocea Denisei, au ascultat cum a fost sunată, cum a plecat din hotelul în care era cazată şi ademenită în apartamentul în care Şacalul locuia în Năvodari. Au auzit şi când se certa cu Şacalul din cauza banilor dar şi când i-a fost mutat cadavrul din apartament, după două zile. Şi mai şocant e că poliţiştii care-i ascultau mobilul şi-au auzit şi un coleg, un poliţist, în timp ce-l ajuta pe individ.

Poliţist: - Alo!

Şacalu': - Să trăiți, domn G! Mă scuzați pentru deranj!

Poliţist: - Salut!

Şacalu': - Am sunat-o p-asta și nu răspunde... I-am dat, cred că patruzeci de apeluri până acum... Cum aș...? Cum am putea să facem?

Poliţist: - Ă…Băi, băiat! Eu nu mai pot să te aștept, mânca-ți-aș gura ta!

Şacalu': - Știu, știu! Știu, știu, vă cred! Deja am întârziat prea mult. Știu! Dar mă gândeam la o variantă dacă... nu știu!

Poliţist: - Ă... da! Nu vorbesc la telefon..

Şacalu': - Nu, nu, nu! Dacă aș vorbi eu cu omul ăsta, de exemplu... și să-mi... (n.l.- neinteligibil)

Poliţist: - Băi, băiatule! Tu n-auzi că nu vorbesc la telefon eu prostiile tale din cap!?

Discuţia a fost interceptată de către anchetatori pe 25 iulie 2024. Protagonişti: Şacalu şi un poliţist de la rutieră de la Poliţia Oraşului Năvodari. Sunt mai multe interceptări în care omul legii îl tot roagă pe Neculai Mitrea să vină odată să rezolve cu dosarul. Făcuse vara trecută un accident. Intrase cu o maşină într-alta şi fugise de la locul faptei. Proprietarul maşinii avariate a găsit imagini cu impactul pe o cameră de supraveghere şi a făcut plângere la poliţie. Mitrea era pe imagini.

Fără permis, cu un dosar pe rol pentru aceeaşi faptă, cu un cazier mare în spate şi sub control judiciar, Mitrea era la un pas de a fi arestat din nou. Şi nu a fost. Din interceptări reiese că planul lui Mitrea şi al poliţistului era să tocmească o altă persoană care să ia fapta Şacalului. Daca politistul si ar fi facut treaba si ar fi inregistrat dosarul ar fi putut cere arestarea preventiva. Cu un asemenea istoric erau slabe sanse ca judecatorii sa nu o admită. Aşa, poate că Denisa ar fi fost acum in viata.

Dar nu a avut nicio şansă. Nici cu poliţiştii pe urmele celui acuzat pentru asasinarea ei. Denisa avea 28 de ani, era din Timişoara şi avea un copil. Practica cea mai veche meserie din lume spun procurorii. Şi aşa a şi devenit ţinta lui Mitrea, după ce bărbatul ar mai fi ucis o prostituată din Tulcea. Pe 15 iulie a fost găsit cadavrul Deliei Avram într-un apartament în Mamaia. Sub unghiile femeii, medicii legişti au găsit profilul ADN a lui Mitrea. Bărbatul era în baza de date, având condamnări pentru viol. Şi l-au pus sub interceptare.

Totodată, din interceptări s-a stabilit că, în dimineața zilei de 27.08.2024, făptuitorul Neculai Mitrea a apelat victima, care era cazată în hotel, solicitând o întâlnire care să aibă loc într-un imobil din Năvodari. Deși inițial a refuzat, victima a fost în cele din urmă convinsă de făptuitor și s-a urcat în autoturismul său, deplasându-se către Năvodari.

Adrian Cuculis, avocat: Cea de-a doua victimă a fost omorâtă cu poliția la telefon, iar făptașul a fost prins după un interval neașteptat de mare de timp, atunci când a produs un accident, chiar cu mașina furată.

Tot din interceptări, în dimineața zilei de 27.08.2024, ora 09:17, în cadrul unui conflict cu victima legat de plata sumei de bani datorată pentru prestație, făptuitorul a simulat că vorbește la telefon cu o persoană căreia i-a cerut să meargă la bancomat pentru a retrage o sumă de bani. Pe fundal, se auzea vociferând victima, ceea ce demonstrează că la ora respectivă era încă în viață.

Potrivit anchetatorilor, Denisa a fost ucisă în aceeaşi zi. Suspectul şi femeia care-l găzduia i-au ţinut cadavrul în apartament două zile, apoi l-au cărat cu maşina şi l-au aruncat pe un câmp. Şi asta se aude pe interceptări. Şacalu, femeia care l-a ajutat şi fiul cel mare al acesteia au fost toţi trimişi în judecată.