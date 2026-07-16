CCR dezbate dacă Guvernul este obligat să le plătească magistraților 5 miliarde de lei salarii restante

CCR dezbate dacă Guvernul este obligat să le plătească magistraților 5 miliarde de lei salarii restante. FOTO: Hepta

Judecătorii CCR dezbat joi dacă Guvernul este obligat să plătească aproape cinci miliarde de lei reprezentând restanțe salariale către magistrați, după ce Înalta Curte a câștigat procesul în primă instanță. La această sumă se adaugă penalități de milioane de euro pentru fiecare zi de întârziere. Executivul avertizează că o astfel de obligație ar pune o presiune uriașă asupra finanțelor statului.

Curtea Constituţională va dezbate sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu plata restanţelor salariale ale magistraţilor.



Sesizarea a fost depusă după ce Instanţa Supremă a dat Guvernul în judecată şi a câştigat în primă instanţă, pentru neplata acestor restanţe salariale, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătoreşti.



În luna martie, Înalta Curte de Casaţie a sesizat Curtea de Apel Bucureşti, solicitând obligarea Guvernului să achite 4,8 miliarde lei, sume reprezentând restanţe salariale câştigate prin procese sau penalităţi la aceste restanţe.

Cererea de chemare în judecată este semnată de preşedinta Înaltei Curţi, Lia Savonea, iar acţiunea a fost soluţionată în timp record, chiar de la primul termen al procesului.



Prima instanţă a stabilit în afara acestei sume şi penalităţi de 1% pe zi din această sumă, care reprezintă 48 de milioane de lei pe zi, deci, aproximativ 9 milioane de euro, în afara amenzilor.



Curtea de Apel București a mai stabilit că Guvernul şi Ministerul de Finanţe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar şi amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.



De cealaltă parte, Ilie Bolojan spunea că instanța își depășește sfera de atribuții cu o asemenea decizie, iar Ministerul Finanțelor spunea că o astfel de decizie duce la destabilizarea bugetului anual.