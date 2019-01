CSM a decis unde vor lucra procurorii revocaţi din DNA Oradea, după înregistrarea compromiţătoare

Procurorii Ciprian Man şi Cristian Ardelean, revocaţi de la DNA Oradea, îşi vor continua activitatea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, unitate de la care provin, se arată în decizia Secţiei pentru procurori a CSM. Cei doi au fost revocaţi din DNA după înregistrarea privind judecătorii.

„- Soluţie Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât continuarea activităţii domnului procuror MAN CIPRIAN FLORENTIN la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor (unitate de parchet de la care provine), începând cu data de 05.02.2019, ca urmare a revocării sale din funcţia de procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea.

- Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât continuarea activităţii domnului procuror ARDELEAN CRISTIAN MARIUS la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor (unitate de parchet de la care provine), începând cu data de 05.02.2019, ca urmare a revocării sale din funcţia de procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea”, se arată în decizia Secţiei pentru procurori a CSM.

Cunoscutul avocat Razvan Doseanu a difuzat un fisier audio cu discutii care ar fi fost purtate in 18 ianuarie 2018, in legatura cu o serie de judecatori din judetele Bihor si Satu Mare. Sunt discutii in care se cauta modalitati pentru “linistirea” judecatorilor.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului General a deschis un dosar penal in rem în legătură cu înregistrarea audio făcută publică.

