CSM îl acuză pe Ilie Bolojan: "Nu e permisă niciun fel de presiune politică asupra instanței de contencios constituțional"

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a contrazis, vineri, pe Ilie Bolojan, într-un comunicat de presă, pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Magistraţii invocă ”respectarea adevărului juridic şi instituţional”, după ce Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024.

CSM a făcut aceste precizări după ce Ilie Bolojan a afirmat că "rezolvarea pensiilor magistraților" ar reprezenta un jalon de care depinde ”o sumă de peste 200 de milioane de euro” din PNRR.

"Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că „rezolvarea pensiilor magistraților” ar constitui un jalon de care depinde “o sumă de peste 200 de milioane de euro” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări:

Prin Legea nr. 282/2023 a fost modificat substanțial regimul pensionării magistraților (sub aspectul condițiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024.

Pe de altă parte, aceeași Lege nr. 282/2023 a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor.

Ulterior, prin Decizia Curții Constituționale nr. 724/2024, dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituționale.

În consecință, Comisia Europeană a constatat că, în privința impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei nr. 724/2024 a Curții Constituționale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înțelege că prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de guvern.

Așadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraților (condiții de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate", a comunicat CSM, care i-a mai transmis lui Bolojan să nu transforme într-o capanie elctorală subiectul pensiilor magistraților:

"În acest context, Consiliul subliniază că legea adoptată recent de Guvern nu are nicio legătură cu cerința formulată de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025. Contrar afirmațiilor prim-ministrului României, măsurile propuse de executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215. De altfel, problema impozitării pensiilor, evidențiată de Comisie, a fost deja reglementată în pachetul nr. 1 de măsuri fiscal-bugetare[1].

Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni și interpretări tendențioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic și instituțional și la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanței de contencios constituțional. Justiția nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare și echilibru în relația dintre puterile statului".