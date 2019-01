Curtea de Apel Oradea, reacție după înregistrările de la DNA: Se cer măsuri pentru apărarea independenţei

Curtea de Apel Oradea se declară îngrijorată de conţinutul înregistrărilor audio atribuite procurorilor DNA Oradea, exprimându-şi convingerea că instituţiile abilitate vor întreprinde măsurile legale pentru apărarea independenţei şi reputaţiei judecătorilor.

„Curtea de Apel Oradea a luat act, cu îngrijorare, de conţinutul înregistrărilor audio apărute în spaţiul public în 4 ianuarie în care apar discuţii atribuite procurorilor DNA din cadrul Serviciului Teritorial Oradea şi care conţin afirmaţii referitoare la activitatea şi probitatea profesională a unor judecători din raza acestei curţi.

Reamintim, în acest context, că pentru realizarea unui act de justiţie independent şi credibil se impune ca relaţiile dintre judecători şi procurori să fie guvernate de buna credinţă şi să se desfăşoare cu respectarea rolului şi statutului profesional al fiecăruia şi în limitele impuse de Codul deontologic.

Curtea de Apel Oradea îşi exprimă convingerea că instituţiile abilitate vor întreprinde măsurile legale necesare pentru apărarea independenţei şi reputaţiei judecătorilor, apărarea independenţei justiţiei şi a sistemului judiciar în ansamblul său”, se arată într-un comunicat al Curţii de Apel Oradea.

Cunoscutul avocat Razvan Doseanu a difuzat un fisier audio cu discutii care ar fi fost purtate in 18 ianuarie 2018, in legatura cu o serie de judecatori din judetele Bihor si Satu Mare. Sunt discutii in care se cauta modalitati pentru “linistirea” judecatorilor.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului General a deschis un dosar penal in rem în legătură cu înregistrarea audio făcută publică.

Cinci procurori de la DNA Oradea s-au prezentat miercuri la Parchetul General pentru a fi audiaţi în dosarul deschis de Secţia pentru investigare a magistraţilor.

