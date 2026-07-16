Decizie inedită. Judecătoria Oradea obligă un asigurător RCA să achite daune morale stăpânului unui câine lovit pe trecerea de pietoni

Judecătoria Oradea obligă un asigurător RCA să achite daune morale stăpânului unui câine lovit pe trecerea de pietoni. Foto: Getty Images

Decizie fără precedent într-un proces privind o poliță RCA. O instanță din Oradea obligă un asigurător să plătească nu doar cheltuielile veterinare, ci și daune morale proprietarului unui câine lovit pe o trecere de pietoni. Judecătorii au apreciat că trauma și suferința psihică trăite de stăpân reprezintă un prejudiciu real, protejat inclusiv de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acum asiguratorul e obligat să plătească despăgubiri morale în valoare de 2.000 de lei.

Accidentul s-a produs în seara zilei de 29 martie 2024, pe strada Vlădeasa din Oradea. Bărbatul se afla la plimbare cu Stich Jr., un bulldog francez în vârstă de 5 ani și 5 luni. Cei doi traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni, iar câinele era ținut în lesă. Un șofer care tocmai ieșise dintr-un sens giratoriu nu le-a acordat prioritate și a lovit animalul, scrie ebihoreanul.

Câinele rănit a fost transportat de urgență la un cabinet veterinar, unde a primit îngrijiri și tratament. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional de Poliția Rutieră și și-a recunoscut vina pentru producerea accidentului.

Autoturismul implicat în accident avea polița RCA emisă de Groupama Asigurări. Compania a acceptat inițial să achite doar o parte dintre cheltuielile veterinare și a refuzat cererea privind daunele morale. Asigurătorul a susținut că suferința provocată reclamantului de rănirea câinelui său nu poate fi despăgubită prin polița RCA. În timpul procesului, compania a argumentat că daunele morale pot fi acordate doar persoanelor care au suferit vătămări corporale sau în caz de deces.

Proprietarul a dat în judecată asigurătorul și a solicitat recuperarea integrală a cheltuielilor veterinare, precum și 15.000 de lei cu titlu de daune morale. Bărbatul a arătat în fața instanței că avea o legătură afectivă profundă cu animalul. Câinele îi aparținuse inițial soției sale, care a murit de cancer, astfel încât acesta avea pentru proprietar și o puternică valoare sentimentală.

Avocata sa a susținut că prejudiciul suferit de clientul său nu se limita la costurile tratamentului veterinar, ci includea și suferința psihică trăită direct în momentul accidentului.

Instanța a invocat Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Judecătoria Oradea a arătat că prejudiciul moral poate consta în orice atingere adusă atributelor personalității umane și se poate manifesta prin suferință fizică sau psihică.

Magistrații au amintit că sănătatea și integritatea fizică și psihică se numără printre componentele dreptului la viață protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Judecătorul a stabilit că accidentul i-a afectat, cel puțin temporar, starea de spirit a proprietarului și i-a provocat sentimente de teamă. Instanța a apreciat că 2.000 de lei reprezintă o despăgubire proporțională cu prejudiciul moral suferit, deși reclamantul ceruse 15.000 de lei.

Judecătoria Oradea a admis integral și cererea privind despăgubirile materiale. Asigurătorul trebuie să achite 1.627 de lei, reprezentând costurile tratamentului veterinar, inclusiv suplimentele recomandate animalului.

Instanța a reținut că necesitatea administrării produselor respective reieșea din prescripțiile medicale, iar plata fusese dovedită prin bonurile fiscale depuse la dosar.

Atât daunele materiale, cât și cele morale urmează să fie actualizate cu rata inflației. Acestora li se pot adăuga penalități de întârziere de 0,2% pe zi, calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii. Asigurătorul a fost obligat să plătească și 100 de lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Sentința Judecătoriei Oradea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicarea către părți.