Fostul vicepreședinte al CJ Timiș, anchetat de DNA după o investigație Antena 3 CNN

Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa. Foto: Facebook

Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alexandru Proteasa a fost pus sub acuzare de DNA Timișoara pentru abuz în serviciu, alături de alți angajați ai instituției și reprezentanții mai multor firme. Antena 3 CNN a dezvăluit în noiembrie 2023, la ”Exces de putere” faptul că firma care construia pentru consiliul județean centrul de legume fructe de la Tomnatic avea muncitori și pe șantierul de lângă Timișoara unde tatăl lui Proteasa construia un centru comercial.

Ancheta procurorilor anticorupție a scos la iveală că pentru lucrările publice valoarea contractului a fost umflată cu 33%, adică peste 5 milioane lei, în cazul afacerii familiei Proteasa valoarea contractului a scăzut cu aproape 15%, peste un milion de lei. În urmă cu puțin timp, Proteasa a ajuns la sediul DNA Timișoara, după ce anterior au fost audiați reprezentanții firmelor de construcții și de proiectare.

Actul prin care s-a stabilit scăderea valorii din lucrările private a fost semnat la o zi de când s-a încasat ultima factură de la Consiliul Județean.

Din informațiile pe care le avem, acesta este pus sub acuzare pentru abuz în serviciu.

Licitația pentru primul centru de colectare a legumelor din Timiș a fost câștigată de SC Taiv David Lucas SRL. Aceasta a început lucrările de abia în primele luni ale anului 2022. Cel care se ocupa de supervizarea investiției – vicepreședintele instituției, Alexandru Proteasa.

În același an, în Moșnița Veche, lângă Timișoara, a început construcția unui centru comercial. Investitorul care ridică noul complex – firma Stef One Development SRL, care are parteneri alte două firme – în una este asociat tatăl vicepreședintelui Proteasa, în cealaltă mătușa acestuia. La rubrica contact, a doua companie are trecut numărul de telefon mobil al vicepreședintelui consiliului județean.