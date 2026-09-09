Începe procesul în care Călin Georgescu și Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat. Un avocat a depus însă o cerere

1 minut de citit Publicat la 11:15 09 Sep 2026 Modificat la 11:15 09 Sep 2026

Începe procesul în care Călin Georgescu și Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat. FOTO: INQUAM PHOTOS George Călin

Instanța supremă a decis în 6 august că poate începe judecata în procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat. Judecătorii Înalte Curți de Casație și Justiție au analizat atunci contestația depusă de cei doi împotriva deciziei de începere a procesului.

Unul dintre avocați a depus deja o cerere de amânare a procesului pe motiv că nu se poate prezenta azi la instanță. Judecătorii Curții de Apel București urmează să decidă dacă acceptă sau nu această solicitare.

Nu e prima oară când avocații celor doi încearcă să obțină amânări.

În 6 august, judecătorii Înalte Curți de Casație și Justiție au decis că procesul poate începe la Curtea de Apel București și au respins o contestație depusă de cei Georgescu și Potra în acest sens.

Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024 inculpații plănuiau o mișcare de destabilizare, un protest violent în București, în ziua în care trebuia să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale, ulterior anulate.

Planul a fost pus la cale de Horațiu Potra, împreună cu Georgescu la o fermă de cai din Ciolpani.

Misiunea mercenarilor era să vină să se infiltreze printre participanții la protest și să creeze haos.

Ei au fost opriți de autorități în drumul lor spre Capitală, după ce plecaseră din Mediaș, iar în mașinile lor au fost găsite mai multe arme care urmau să fie folosite pentru a crea tulburări.

După mai bine de jumătate de an, dosarul a fost trimis în judecată.

Curtea de Apel București a decis că poate începe oficial procesul, însă inculpații din acest dosar au depus contestație la începerea judecății.