Italianul acuzat că i-a ajutat pe soţii Bellantoni să îşi bată vecinii a fost reţinut. Fosta membră SOS şi soţul ei au fost arestaţi

Fostă membră în partidul SOS România a primit luni arest la domiciliu, iar soţul ei a rămas după gratii. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN & Facebook/Amalia Bellantoni

Italianul acuzat că i-a ajutat pe soţii Bellantoni să agreseze doi vecini în vârstă a fost reţinut luni spre marţi noaptea, după mai bine de opt ore de audieri. La cererea procurorilor, Judecătoria Sectorului 2 a decis ca fosta lideră a partidului Dianei Şoşoacă să fie plasată în arest la domiciliu, iar soţul ei, Domenico Bellantoni, să rămână după gratii pentru 30 de zile.

Amalia Bellantoni, în arest la domiciliu, iar soţul ei rămâne după gratii

După ce a fost prins de poliţişti după zeci de ore de căutări tânărul italian care i-a ajutat pe Amalia Bellantoni şi soţul acesteia, Domenico, în timpul scandalului, tânărul italian nu a răspuns la întrebările jurnaliştilor.

Întrebată cum comentează acuzaţiile care i se aduc, fostă membră a partidului SOS România a declarat: "Noi suntem victime. Eu sunt o victimă a sistemului şi soţul este victima mea". Amalia Bellantoni a mai susţinut că vecinii pe care i-a agresat ar fi venit peste ea şi soţul său şi le-ar fi spart uşa.

Domenico Bellantoni este acuzat că, în seara zilei de vineri, 30 octombrie, pe fondul unui conflict mai vechi, i-ar fi bătut pe vecinii lui, în vârstă de 67 și 66 de ani, după care le-ar fi sustras telefoanele mobile, la această ultimă acțiune fiind ajutat de soția lui.



"La data de 30.10.2025, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla în curtea comună a unui imobil situat în municipiul București, sector 2, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuințarea de acte de violență, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecționat din lemn, dar și cu pumnii și picioarele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.I. de două telefoane mobile marca Samsung, pe care le avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 2.800 lei.

Ca urmare a actelor de violență exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 4 - 5 zile de îngrijiri medicale. De asemenea, în aceeași împrejurare, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuințarea de acte de violență, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecționat din lemn, dar și cu pumnii și palmele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.A. de telefonul marca TLC de culoare neagră, pe care îl avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 700 lei. Ca urmare a actelor de violență exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 8 - 9 zile de îngrijiri medicale", a transmis luni Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.



Procurorii susțin că Domenico Bellantoni a fost ajutat de soție să sustragă cele trei telefoane mobile.



Fostă membră a partidului SOS România, Amalia Bellantoni a devenit cunoscută în spațiul public după, în octombrie 2024, a trimis o sesizare la Curtea Constituțională, în baza căreia judecătorii au decis că Diana Șoșoacă nu poate candida la alegerile prezidențiale.



Soții Bellantoni dețin în București un restaurant cu specific culinar sicilian.