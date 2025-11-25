Judecatorii din Italia cer informații despre penitenciarul unde ar fi închiși frații Mocanu în Romania, ca să decidă dacă îi extrădează

Frații Mocanu stau în arest la domiciliu, în casa din Italia a tatălui lor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Dani Mocanu via Facbeook

Judecătorii din Italia au cerut autorităților române informații detaliate despre condițiile de detenție din țara noastră înainte de a decide extrădarea fraților Mocanu. La termenul de astăzi, Curtea de Apel Napoli a analizat dosarul de extrădare și a decis să amâne hotărârea pentru data de 16 decembrie 2025, până primesc clarificările oficiale privind penitenciarul în care ar putea fi încarcerați cei doi în cazul în care sunt predați României.

Potrivit Surselor Antena 3 CNN, instanța italiană vrea să se asigure că standardele de detenție respectă normele europene și că transferul nu ar încălca drepturile fundamentale ale persoanelor solicitate. Judecătorii au cerut explicit informații referitoare la spațiul alocat deținuților, condițiile sanitare, accesul la asistență medicală și gradul de supraaglomerare din unitatea penitenciară vizată de autoritățile române.

Amânarea a fost motivată de necesitatea verificării dacă frații Mocanu pot suporta condițiile din sistemul penitenciar românesc, iar fără aceste date, instanța italiană a considerat că nu poate lua o decizie finală privind extrădarea.

Dani Mocanu și fratele stau în arest la domiciliu, în casa din Italia a tatălui lor

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în Italia, în casa tatălui său din Napoli, până la finalizarea procedurilor pentru extrădarea în România. Cei doi au fost reținuți în Italia, după ce România i-a dat în urmărire internațională.

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea fraților Mocanu Daniel și Mocanu Ionuț Nando și a decis aplicarea măsurii arestului la domiciliu pentru ambii, la locuința tatălui Mocanu Viorel din localitatea Casola provincia Napoli.

Cei doi își pregătiseră terenul având în vedere că știau că vor fi condamnați, iar tatăl lor a cumpărat o casă în acea regiune pentru a-i convinge pe magistrații din Italia să le comute pedeapsa din condamnare cu executare.

Cei doi au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor. Incidentul a avut loc în seara zilei de 18 august 2022. Aceștia, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, cu picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.