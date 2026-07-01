Judecătorii îl lasă pe Ciprian Ciucu să plece în concediu în Portugalia. Primarul Bucureştiului se află sub control judiciar

Ciucu a primit voie de la Instanţă să plece în concediu în Portugalia. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a primit voie din partea Instanţei să meargă în concediu în Portugalia, în perioada 3-12 iulie. "I s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului Romaniei pentru a se deplasa în Portugalia, in intervalul 03.07.2026-12.07.2026, in scopul efectuării concediului de odihna, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026", se arată în decizia magistraţilor. Edilul Capitalei se află sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA, în care este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite.

După ce Tribunalul București a respins, săptămâna trecută, contestația lui Ciprian Ciucu asupra controlului judiciar ca fiind nefondată, edilul a cerut voie să potă pleca, totuşi, în concediu în Portugalia. Instanţa i-a permis acesta lucru, iar decizia este definitivă.

"În dosarul 26603/3/2026, a fost admisă plângerea formulată de inc. C.C. împotriva Ordonanței din data de 29.06.2026 emise de D.N.A.. A fost desființată ordonanta atacată si în consecinta i s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026-12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026. Soluţia este definitivă", a comunicat Instanţa.

Ciucu, sub control judiciar 60 de zile

Tribunalul București a respins, în 24 iunie, contestația formulată de Ciucu asupra controlului judiciar ca fiind nefondată. De asemenea, a fost respinsă ca nefondată și cererea subsidiară privind modificarea obligațiilor impuse prin măsura controlului judiciar.

Astfel, primarul Capitalei rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile.

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Ancheta în acest caz a pornit de la investigarea unui alt caz de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR). Ancheta a scos la iveală mai multe fapte de corupție, care au dus la extinderea cercetărilor către Ciprian Ciucu.