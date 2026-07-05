Lia Savonea, mesaj de Ziua Justiției: "Mai mult ca oricând, avem obligaţia de a apăra independenţa reală a judecătorului"

Judecătoarea Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Sursa foto: Agerpres

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), judecătoarea Lia Savonea, a precizat duminică, în mesajul transmis cu prilejul Zilei Justiției, că independența judecătorilor trebuie apărată "astăzi, mai mult ca oricând". Ea subliniază că actul de justiție nu poate fi evaluat doar prin volumul de activitate și că niciun magistrat nu ar trebui să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a influențelor exercitate din afara sălii de judecată.

În comunicatul transmis cu ocazia Zilei Justiției, Lia Savonea afirmă că această zi reprezintă, înainte de toate, un prilej de reflecție asupra rolului esențial pe care justiția îl are într-o societate democratică și asupra responsabilității pe care sistemul judiciar o are față de cetățeni.

"Ziua Justiției este, înainte de toate, un moment de reflecție asupra rolului pe care justiția îl are într-o societate democratică și asupra responsabilității pe care

o purtăm față de cetățeni. Justiția nu își măsoară succesul doar prin volumul de activitate, ci mai ales prin capacitatea de a oferi fiecărui cetățean o soluție legală, echitabilă și motivată.

Adevărata măsură a unei justiții democratice este capacitatea sa de a rămâne independentă, imparțială și fidelă legii chiar și în cele mai dificile momente.

O justiție puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere.Ea a menţionat că nicio cauză nu poate justifica diminuarea independenţei judecătorului", a declarat preşedinta ÎCCJ.

Ea a subliniat că nicio cauză nu poate justifica diminuarea independenţei judecătorului.

"Experiențele ultimelor decenii ne-au arătat că statul de drept poate fi vulnerabilizat nu doar de corupție, ci și de tentația de a combate corupția prin mijloace care slăbesc garanțiile fundamentale ale procesului echitabil. Nicio cauză, oricât de legitimă, nu poate justifica diminuarea independenței judecătorului, afectarea dreptului la apărare, relativizarea prezumției de nevinovăție sau transformarea eficienței instituționale într-o valoare superioară drepturilor și libertăților fundamentale", a menţionat judecătoarea Lia Savonea.

Preşedinta ÎCCJ a mai spus că justiţia trebuie să rămână preocupată şi de protejarea celui nevinovat, nu doar de tragerea la răspundere a celui vinovat.

"Avem datoria de a recunoaşte că în spatele fiecărei erori judiciare există oameni, familii, cariere şi destine. De aceea, justiţia trebuie să rămână întotdeauna preocupată nu doar de tragerea la răspundere a celui vinovat, ci şi de protejarea celui nevinovat, de apărarea drepturilor fiecărei persoane şi de restabilirea echilibrului pe care conflictul l-a rupt. Forţa unei societăţi democratice nu se măsoară prin severitatea represiunii, ci prin capacitatea sa de a garanta că niciun cetăţean nu va fi lipsit de libertate, de demnitate sau de drepturile sale în afara legii şi a unui proces echitabil", a mai precizat aceasta.

Ea a afirmat că niciun judecător nu trebuie să judece sub presiunea fricii sau a intereselor de moment.

"Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligaţia de a apăra independenţa reală a judecătorului. Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată. Libertatea interioară a judecătorului reprezintă una dintre cele mai importante garanţii ale libertăţii cetăţeanului, deoarece independenţa judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în faţa instanţei", a transmis preşedinta ÎCCJ.

Lia Savonea a afirmat că o justiţie cu adevărat independentă este cea în care comunitatea juridică înţelege că apărarea independenţei sale reprezintă o obligaţie comună şi permanentă.

"În egală măsură, experienţele trecutului ne arată necesitatea dezvoltării unei autentice culturi a solidarităţii profesiilor juridice. Judecători, procurori, avocaţi, cadre universitare, precum şi toate profesiile care participă la înfăptuirea justiţiei au responsabilitatea comună de a apăra independenţa justiţiei ori de câte ori aceasta este pusă în pericol.

O justiţie cu adevărat independentă nu este aceea în care judecătorul este lăsat singur în faţa presiunilor, ci aceea în care întreaga comunitate juridică înţelege că apărarea independenţei sale reprezintă o obligaţie comună şi permanentă", a mai precizat aceasta în comunicatul făcut public azi, 5 iulie 2026.

Judecătoarea Lia Savonea a explicat că Ziua Justiţiei trebuie să fie şi o zi a memoriei instituţionale şi că "o justiţie matură este aceea care are curajul să îşi privească atât reuşitele, cât şi greşelile, să înveţe din experienţele trecutului şi să îşi consolideze permanent mecanismele de protecţie împotriva oricărei forme de abuz, indiferent din ce direcţie ar proveni acesta".

De asemenea, preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a subliniat că nu trebuie uitat că în centrul actului de justiţie se află cetăţeanul.

"Mai presus de orice însă, trebuie să nu uităm niciodată că în centrul actului de justiţie nu se află instituţiile, statisticile, carierele sau disputele dintre autorităţi. În centrul justiţiei se află cetăţeanul. Toate garanţiile constituţionale, toate regulile procesuale şi toate exigenţele privind independenţa magistratului există pentru protejarea persoanei şi a drepturilor sale fundamentale. Justiţia există pentru cetăţean, iar legitimitatea sa derivă din capacitatea de a-i apăra libertatea, demnitatea şi drepturile", a explicat Lia Savonea.

Ea a avut şi un mesaj pentru întreg personalul din justiţie.

"În această zi, adresez întreaga mea recunoştinţă tuturor celor care, prin profesionalism, integritate şi discreţie, contribuie în fiecare zi la înfăptuirea actului de justiţie: judecătorilor, magistraţilor-asistenţi, asistenţilor judecătorilor, grefierilor, personalului auxiliar de specialitate şi întregului personal din justiţie. Munca fiecăruia este indispensabilă pentru funcţionarea unei justiţii independente şi eficiente. Totodată, transmit respectul şi aprecierea mea tuturor celor care au slujit şi continuă să slujească justiţia cu onoare, loialitate faţă de lege şi devotament faţă de valorile statului de drept.

La mulți ani Justiției române! La mulți ani tuturor celor care îi poartă, zi de zi, responsabilitatea și demnitatea!", se mai arată în finalul comunicatului semnat de Lia Savonea, preşedinta ÎCCJ.