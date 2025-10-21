Magistrații renunță la proteste și anunță că vor judeca „toate cauzele”, după ce CCR a decis păstrarea privilegiilor

Magistrații renunță la proteste / Foto: Getty Images

Magistrații din Ploiești, Alba Iulia, Satu Mare, Arad, Olt și Timișoara au anunțat că își reiau activitatea de judecare a cauzelor aflate pe rol, aceasta fiind suspendată în ultimele două luni în semn de protest față de reforma pensiilor de serviciu.

Curtea de Apel Ploieşti a anunţat, marţi, că îşi reia activitatea de judecare a cauzelor aflate pe rol, potrivit Agerpres.

„Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti a hotărât, în unanimitate de voturi, suspendarea măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 3 din data de 26.08.2025 a aceleiaşi adunări generale, în sensul că, începând cu data de 22 octombrie 2025, se va proceda la judecarea tuturor cauzelor aflate pe rol”, se arată într-un comunicat al Curţii de Apel Ploieşti.

În data de 26 august, judecătorii Curții de Apel Ploiești au decis să suspende soluționarea dosarelor, cu anumite excepții, în semn de protest față de proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Ulterior, și judecătorii Curţii de Apel (CA) Alba Iulia şi Tribunalului Alba au transmis că reiau judecarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţelor, după ce Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor.

„Astăzi, 21.10.2025, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia a decis suspendarea formei de protest stabilită prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr.2 din 26.08.2025, având în vedere că prin decizia nr.479/20.10.2025, Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Urmare a acestei hotărâri, activitatea de judecată se va relua începând cu data prezentei pentru toate cauzele aflate pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia", se menţionează într-un comunicat transmis, marţi, AGERPRES, de către Biroul de Informare şi Relaţii Publice.

Începând din 26 august, la nivelul tuturor instanţelor din Alba, a fost suspendată soluţionarea cauzelor, cu anumite excepţii.

Și judecătorii Tribunalului Satu Mare anunță că reiau activitatea

O decizie în acest sens au luat și judecătorii Tribunalului Satu Mare.

La sediul Tribunalului Satu Mare a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată de către preşedintele instanţei care urmare a deciziei de la Curtea Constituţională, care a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituţională.

Astfel, judecătorii Tribunalului Satu Mare, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca începând de miercuri, 22 octombrie, să suspende măsura privind amânarea judecării cauzelor, adoptată în 26 august 2025, astfel că activitatea de judecată urmând a fi reluată pentru toate cauzele.

„Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Satu Mare va fi convocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate astăzi, în raport de evoluţia şi circumstanţele concrete care privesc statutul profesiei de judecător", a arătat Tribunalul.

Procurorii din Arad au decis suspendarea protestului şi reluarea activităţii normale

Tot în cursul zilei de marți, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi Judecătoria Arad au anunţat, marţi, că au decis suspendarea protestelor începute în luna august şi reluarea activităţii normale începând de miercuri.

Conform comunicatelor de presă transmise de cele două parchete, decizia a fost luată în Adunarea Generală a Procurorilor.

„Pe ordinea de zi a fost exprimarea unui punct de vedere referitor la măsurile care se impun a fi luate ca urmare a faptului că prin Decizia nr. 479/2025, pronunţată în dosarul nr. 4008A/2025, Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituţională.

Astfel, Adunarea Generală a hotărât, în unanimitate, următoarele: 1. Suspendarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad în data de 27.08.2025, cu consecinţa reluării activităţii; 2. În raport de evoluţia şi circumstanţele concrete care privesc statutul magistraţilor, Adunarea Generală a procurorilor va fi convocată la un moment ulterior, pentru a se hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate la art. 1 din prezenta hotărâre", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

Un anunţ similar a fost transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, care adaugă că, „în funcţie de evoluţia evenimentelor, se va stabili ulterior continuarea protestului, încetarea sau înlocuirea cu o altă formă de protest”.

Și Tribunalul Olt va relua, începând de miercuri, activitatea de judecată în toate cauzele aflate pe rolul instanţei, după ce judecătorii au hotărât marţi, în Adunarea Generală, suspendarea măsurilor adoptate în luna august, atunci când au hotărât judecarea doar a cauzelor urgente' şi au cerut retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

„Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Olt este abilitat să aducă la cunoştinţă publicului faptul că la data de 21.10.2025 a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt care a hotărât suspendarea măsurilor adoptate anterior prin Hotărârea Adunării Generale Judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt nr. 3 din data de 26.08.2025 şi, în consecinţă, reluarea activităţii de judecată în toate cauzele aflate pe rolul instanţei, începând cu data de 22.10.2025", se arată într-un comunicat postat marţi pe portalul instanţei.

Curtea de Apel Timişoara (CAT) a anunţat, marţi, că magistraţii îşi vor relua activitatea, începând de miercuri, după ce Adunarea Generală a Judecătorilor a hotărât, astăzi, suspendarea măsurilor dispuse în august.

În funcţie de evoluţia procesului legislativ referitor la pensiile de serviciu ale magistraţilor, Adunarea Generală a Judecătorilor va fi convocată ulterior pentru a decide dacă este necesară reevaluarea măsurilor adoptate prin hotărârea de astăzi, arată, marţi, un comunicat al CAT.

În acelaşi sens, şi Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Timiş a hotărât, cu majoritate de voturi, suspendarea măsurilor de protest adoptate în 26 august, privind amânarea judecării cauzelor aflate pe rol, cu excepţia dosarelor având obiecte urgente. De miercuri, şi judecătorii Tribunalului Timiş îşi vor relua activitatea de judecată în condiţii normale.

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.



CCR a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraţilor, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.