Marian Vanghelie, trimis în judecată de DNA în noul dosar „Economat 2”: Fostul primar ar fi obținut ilegal 100 de milioane de lei

Fostul primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, e trimis în judecată într-un nou dosar de corupție.

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un nou dosar de corupție care vizează achiziții publice derulate prin Economat Sector 5, în perioada 2018–2020. Fostul primar este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, potrivit unui comunicat transmis marți de Direcția Națională Anticorupție.

În total, 31 de inculpați – persoane fizice și juridice – au fost trimiși în judecată în dosarul instrumentat de DNA.

Anchetatorii susțin că prin achiziții de bunuri la prețuri supraevaluate ar fi fost produs un prejudiciu total de peste 120,4 milioane de lei în dauna Primăriei Sectorului 5, a societății Economat Sector 5 și a altor instituții publice din subordinea autorităților locale.

Potrivit procurorilor, la finalul anului 2018 ar fi fost constituit un grup infracțional organizat din care ar fi făcut parte Marian Vanghelie, Petre Marian-Leonard – director general al Economat Sector 5 la acel moment – și administratorul unei firme private, alături de alți oameni de afaceri.

Ce produse cumpăra Economat Sector 5 la prețuri umflate și revindea la instituții publice și companii de stat

DNA susține că gruparea ar fi controlat un circuit comercial prin care produse alimentare și nealimentare erau cumpărate de la furnizori și revândute apoi către Economat Sector 5 la prețuri mult majorate. Ulterior, societatea aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5 ar fi revândut bunurile către instituții publice și companii ale administrației locale.

Anchetatorii afirmă că prețurile ar fi fost majorate artificial, în medie, de aproximativ nouă ori, existând și cazuri în care anumite produse ar fi fost cumpărate la valori de până la 31 de ori mai mari decât prețul inițial practicat de furnizori.

Printre produsele vizate în anchetă se numără măști FFP2, geluri dezinfectante, produse de curățenie, papetărie, alimente, tarabe pentru piețe și cântare comerciale.

Vanghelie ar fi obținut 100 de milioane de lei

Potrivit DNA, firme administrate în fapt de Marian Vanghelie ar fi obținut foloase necuvenite de peste 99 de milioane de lei. Procurorii susțin că una dintre societăți ar fi încasat aproximativ 57,5 milioane de lei, iar o altă firmă peste 41,8 milioane de lei.

În dosar au fost instituite sechestre asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice și juridice trimiși în judecată.

Procurorii mai arată că mai multe instituții publice s-au constituit părți civile în proces, printre acestea fiind Primăria Sectorului 5, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, precum și mai multe unități de învățământ din sector.

Sechestru pe averile tuturor inculpaților din dosar

Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților din dosar, inclusiv persoane fizice și firme, măsura fiind luată pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 120 de milioane de lei.

Nu este primul dosar penal important în care este implicat fostul primar al Sectorului 5. În 2024, Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA și în dosarul „Economatul”, în care procurorii îl acuzau de fapte de corupție și de implicare în contracte publice derulate prin societatea Economat Sector 5. Potrivit anchetatorilor, în acel dosar erau investigate presupuse achiziții supraevaluate și mecanisme prin care ar fi fost direcționate fonduri publice către firme apropiate fostului edil.

Marian Vanghelie a fost primar al Sectorului 5 între 2000 și 2015 și a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe anchete de corupție instrumentate de DNA.

Ce mandate de primar a avut Vanghelie la Sectorul 5

Marian Vanghelie a fost primar al Sectorului 5 din București timp de patru mandate consecutive, între anii 2000 și 2015.

Mandatele sale au fost:

2000–2004 — primul mandat

2004–2008 — al doilea mandat

2008–2012 — al treilea mandat

2012–2015 — al patrulea mandat (întrerupt)

În 2015, Marian Vanghelie a fost suspendat din funcția de primar după ce a fost arestat preventiv într-un dosar de corupție instrumentat de DNA. Ulterior, mandatul său s-a încheiat înainte de termen.

Comunicatul integral al DNA din 11 mai 2026 În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 60/VIII/3 din data de 13 ianuarie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, la data de 05 mai 2026, în stare de libertate, a 31 de inculpați, persoane fizice și juridice, după cum urmează:

PETRE MARIAN-LEONARD, la data faptelor director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat;

- abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul (55 de acte materiale);

- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (21 de acte materiale);

- participație improprie în formă continuată la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (17 acte materiale);

- cinci infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dintre care patru în formă continuată;

VANGHELIE MARIAN-DANIEL, la data faptelor consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 5 București, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat și

- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul (26 de acte materiale);

V.P., administrator al S.C. Games&Sports Distribution Romania S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat și

- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul (16 acte materiale);

RĂMULESCU FLORICICA-CARMEN, la data faptei director achiziții în cadrul S.C. Economat Sector 5 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, comisă în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul (14 acte materiale);

DABIJA GEORGETA, la data faptei cenzor al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (8 acte materiale);

LUPAȘCU MARIAN, la data faptei director general al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (21 acte materiale);

ZIDĂRESCU LOREDANA IONELA, la data faptei, inițial șef Serviciu Achiziții, iar ulterior director Investiții și Achiziții în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (21 acte materiale);

ANTONESCU VINCENȚIU-DANIEL, la data faptei director general al Administrației Domeniului Public sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale);

LĂZĂRESCU PAUL-ALEXANDRU, la data faptei director general al Administrației Piețelor sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale);

STOICA MARIANA, la data faptei director general al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (17 acte materiale);

SĂLĂVĂSTRU VALERIAN, la data faptei director general al Direcției de Impozite și Taxe Locale sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu;

P.M., I.B.M., D.C., P.D.A. și P.P., administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat și

- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul;

V.E.F., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul;

C.D.M., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul;

M.A. și G.M.D., director, respectiv administrator ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul;

S.C. GAMES&SPORTS DISTRIBUTION ROMANIA S.R.L., S.C. CITY BISTRO MANAGEMENT S.R.L., S.C. IDD ASSET MANAGEMENT S.R.L., S.C. DAARM PARTNERS S.R.L., S.C. DAP TEAM&PARTNERS S.R.L., S.C. UNITED COLORS TEAM S.R.L. și S.C. MIRO BEST PRINT S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, comisă în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul;

S.C. TRADE INTERNATIONAL INDUSTRY S.R.L. și S.C. GRIVIN HOUSE S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, comisă în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul;

S.C. FORTIS PUGNA S.R.L. și S.C. ELSYS POWER S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, comisă în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.



În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:



În prezentul dosar penal au fost efectuate cercetări privind modalitatea de derulare, în perioada 2018–2020, a unor achiziții publice de bunuri la prețuri supraevaluate de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional.

Prin aceste demersuri ar fi fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de 120.479.520,47 lei în dauna Primăriei Sectorului 5, a S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și a altor instituții publice aflate în subordinea autorităților locale din Sectorul 5.



Procurorii au reținut că, la finele anului 2018, inculpații Vanghelie Marian Daniel, Petre Marian Leonard și V.P. ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, respectiv administratori ai unor societăți comerciale, în scopul obținerii unor foloase necuvenite prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L., societate la care asociat unic era Consiliul Local Sector 5.

Foloasele necuvenite ar fi fost obținute prin derularea unor achiziții de bunuri la prețuri supraevaluate și în condiții nelegale, de la societăți controlate de membrii grupării, între produsele vizate regăsindu-se bunuri alimentare și nealimentare, precum tarabe pentru piețe, nebulizatoare, obiecte de papetărie, produse de curățenie, produse alimentare, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante.

Grupul infracțional ar fi acționat în perioada 2018–2020, având o structură ierarhică bine determinată, la vârful acesteia aflându-se inculpatul Vanghelie Marian Daniel, urmat de inculpații Petre Marian Leonard și V.P.

Astfel, pentru a intra în posesia unor sume importante de bani din fondurile S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și pentru a asigura foloase necuvenite societăților comerciale S.C. Games & Sports Distribution Romania S.R.L. și S.C. City Bistro Management S.R.L., pe care le administra în fapt, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel l-ar fi ajutat, cu intenție, pe inculpatul Petre Marian Leonard ca, în calitate de director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., să achiziționeze produsele menționate anterior prin îndeplinirea nelegală a atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege.

Concret, după achiziționarea bunurilor de la diverși furnizori, societățile controlate de membrii grupului le-ar fi revândut la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., atât direct, cât și prin intermediul unor circuite comerciale succesive, în care ar fi fost interpuse societăți controlate de aceleași persoane.

Ulterior, S.C. Economat Sector 5 S.R.L. ar fi comercializat produsele respective, la rândul său, către mai multe entități aflate în subordinea Primăriei Sectorului 5 sau a Consiliului Local Sector 5, între care Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. (societate comercială cu capital integral de stat), Administrația Domeniului Public, Administrația Piețelor Sector 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, precum și unități de învățământ din sector.

În cursul anului 2019, inculpatul Petre Marian-Leonard, în calitate de director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., ar fi determinat mai mulți directori ai unor unități de învățământ din Sectorul 5 și directorul D.G.A.S.P.C. Sector 5, care ar fi acționat fără forma de vinovăție prevăzută de lege, să încheie contracte de achiziție de produse de papetărie și curățenie cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și să accepte la plată facturi fiscale emise la prețuri supraevaluate comparativ cu prețurile practicate pe piață.

În realizarea acestor demersuri, inculpatul Petre Marian-Leonard ar fi inițiat și susținut adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care s-a aprobat ca instituțiile publice și societățile comerciale din subordinea acestuia, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, să achiziționeze produsele necesare funcționării sau organizării unor evenimente culturale de la S.C. Economat Sector 5 S.R.L., hotărâre care ar fi fost ulterior invocată în relația cu directorii instituțiilor menționate.

În aceeași perioadă, inculpatul Petre Marian-Leonard ar fi sprijinit pe inculpații Lupașcu Marian, Antonescu Vincențiu Daniel, Lăzărescu Paul Alexandru, Stoica Mariana și Sălăvăstru Valerian, care, în calitățile menționate, ar fi achiziționat, în aceeași modalitate descrisă, prin intermediul S.C. Economat Sector 5 S.R.L., produse alimentare și nealimentare, la prețuri supraevaluate.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că prețurile produselor achiziționate prin intermediul contractelor derulate de S.C. Economat Sector 5 S.R.L. ar fi fost majorate artificial, în medie, de aproximativ 9 ori. Această majorare vizează valoarea totală a produselor achiziționate de societate, existând însă situații punctuale în care anumite produse ar fi fost achiziționate la prețuri chiar și de 31 de ori mai mari decât cele practicate de furnizorul inițial.

Procurorii au reținut că societățile administrate în fapt de inculpatul Marian Daniel Vanghelie ar fi obținut, în modalitatea descrisă anterior, foloase necuvenite în cuantum de 57.555.500,15 lei, în cazul S.C. Games & Sports Distribution Romania S.R.L., respectiv 41.812.796,87 lei, în cazul S.C. City Bistro Management S.R.L.

Totodată, și celelalte societăți implicate în circuitul comercial ar fi obținut, în perioada respectivă, sume de bani necuvenite cuprinse între aproximativ 400.000 lei și 8.400.000 lei.



În perioada 2018–2020, inculpata Rămulescu Floricica-Carmen, în calitate de director achiziții în cadrul S.C. Economat Sector 5 S.R.L., ar fi întocmit și semnat documentații menite să creeze aparența derulării unor proceduri de achiziție directă sau de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

De asemenea, aceasta ar fi determinat lucrători din cadrul mai multor servicii ale societății respective să semneze referate de necesitate și caiete de sarcini, documente întocmite chiar de către inculpată, în care valorile estimative ale achizițiilor ar fi fost deja supraevaluate.

Toate aceste demersuri ar fi fost realizate în scopul de a-l sprijini pe inculpatul Petre Marian-Leonard în justificarea efectuării de achiziții de produse la prețuri mult peste cele practicate pe piață.

De o manieră similară ar fi procedat și inculpata Zidărescu Loredana Ionela, inițial șef Serviciu Achiziții, iar ulterior director Investiții și Achiziții în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., care, în perioada 2019–2020, în baza unei rezoluții infracționale unice, ar fi întocmit și semnat documentații menite să creeze aparența derulării unor proceduri de achiziție directă offline.

În cadrul acelorași proceduri, aceasta ar fi determinat angajați din mai multe servicii ale societății să semneze referate de necesitate, note de fundamentare, caiete de sarcini și alte documente întocmite chiar de ea ori de subordonați aflați sub coordonarea sa, în care valorile estimate ale achizițiilor erau deja supraevaluate în raport cu prețurile pieței.

Toate aceste demersuri ar fi fost realizate în scopul de a-l ajuta pe inculpatul Lupașcu Marian, director general al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., să justifice efectuarea unor achiziții de mărfuri de la S.C. Economat Sector 5 S.R.L. la prețuri supraevaluate față de cele practicate pe piață.

Totodată, inculpata Georgeta Dabija, în calitate de cenzor al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, omițând să verifice și să semnaleze nereguli privind efectuarea plăților și derularea achizițiilor, fapt ce ar fi prejudiciat interesele legitime ale asociatului unic, Consiliul Local Sector 5.



În cauză s-au constituit părți civile S.C. Economat Sector 5 S.R.L., S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Primăria Sectorului 5 București, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, precum și 15 unități de învățământ preuniversitar de stat (școli gimnaziale și grădinițe) din Sectorul 5.

Procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice și juridice trimiși în judecată în prezenta cauză.



Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul București, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.



Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.



Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.