Modificarea Legilor Justiției, blocată în Senat: Senatorii juriști au amânat dezbaterea legilor de aprobare a trei OUG

Comisia juridică din Senat a amânat marţi, pentru săptămâna viitoare, discuţia cu privire la ordonanţele pe legile Justiţiei, în condiţiile în care Ministerul Justiţiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului în ceea ce priveşte admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii (INM).



"Atât INM, cât şi CSM, în urma studiului de impact pe care l-au realizat, au tras concluzia că sistemul nu este pregătit nici din punctul de vedere al pregătirii pentru o şcolarizare de patru ani, nici din alte puncte de vedere", a explicat secretarul de stat în Ministerul Justiţiei (MJ), Lidia Barac.



În context, senatorul social-democrat Robert Cazanciuc a criticat această poziţie a MJ, pe care a catalogat-o drept "o sfidare" la adresa democraţiei din România.



"Avem ordonanţă de urgenţă care prorogă cu un an de zile intrarea în vigoare a noii formule de la INM şi vreţi acum să prorogăm cu încă un an. Nu puteţi să veniţi aici să cereţi prorogarea, fără să arătaţi ce demersuri aţi întreprins (...). Să vii să spui că îţi asumi răspunderea pe un pachet de legi, în condiţiile în care tu ai fost invitat la dezbateri parlamentare, ai fost la dezbateri parlamentare, ai avut iniţiative parlamentare, nu are nicio legătură cu democraţia de astăzi, pur şi simplu este o formă de sfidare a voinţei românilor de a vota la referendum. Asumarea răspunderii este o ordonanţă de urgenţă, înseamnă lipsa dezbaterii parlamentare (...). Mi se pare pur şi simplu o sfidare la adresa interesului general. Este în interesul tuturor să facem o dezbatere cât mai largă, nu să ascundem sub preş ideea unei asumări de răspundere", a susţinut Cazanciuc.



El s-a pronunţat pentru o dezbatere pe ordonanţele privind legile Justiţiei, la care să fie invitaţi profesionişti din domeniu.



"Putem face o şedinţă specială doar pe aceste trei legi, în care să invităm asociaţiile care au participat la dezbaterea iniţială a legilor, să invităm Uniunea Barourilor, toţi profesioniştii Dreptului, putem să facem o dezbatere extrem de largă pe fiecare text în parte, pe fiecare lege de aprobare a celor trei ordonanţe de urgenţă", a arătat Cazanciuc.



La rândul său, preşedintele Comisiei juridice, senatorul Şerban Nicolae, a afirmat că există posibilitatea ca demersul premierului Ludovic Orban, acela prin care şi-a anunţat intenţia de a-şi asuma răspunderea pe un pachet de legi care vizează cu precădere ordonanţele privind legile Justiţiei, "să fie unul politic şi fără utilitate publică".



"Există posibilitatea ca noi să ne pronunţăm în avans cu o soluţie legislativă, alta decât cea avută în vedere de actualul Guvern, avem varianta să aşteptăm ca Guvernul să vină cu o soluţie pentru care îşi asumă răspunderea şi să constatăm că aceste propuneri legislative privind aprobarea legii de aprobare a ordonanţelor 7, 12 şi 92 să rămână fără obiect şi să aşteptăm ca Guvernul să-şi asume răspunderea şi ipoteza ca legea să fie adoptată, potrivit hotărârii Curţii Constituţionale, iar noi să adoptăm legile de aprobare a celor trei ordonanţe modificând sau chiar abrogând legea pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea", a explicat Şerban Nicolae.



Potrivit preşedintelui Comisiei juridice, ordonanţele 7, 12 şi 92 vizează unele măsuri care au fost luate în timpul Guvernului anterior, privesc aşa-numitele legi ale Justiţiei şi fac referire la data la care a rămas să intre în vigoare noile condiţii de admitere şi durata studiilor la Institutul Naţional al Magistraturii, prorogarea unor termene privind calculul de pensionare a magistraţilor, pensia de serviciu, în funcţie de vechimea în profesie, şi o serie de aspecte de natură tehnică, considerându-se la vremea emiterii ordonanţelor de urgenţă că nu sunt pregătite toate măsurile procedurale, administrative, pentru intrarea în vigoare a dispoziţiilor legale modificate în cursul anului 2018.