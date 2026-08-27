Procurorul care a intrat cu pistolul într-un local din Hunedoara este dat în urmărire națională, după ce nu a fost găsit de polițiști

<1 minut de citit Publicat la 17:17 27 Aug 2026 Modificat la 17:17 27 Aug 2026

Polițiștii l-au căutat la mai multe adrese din trei județe, însă nu a fost găsit. Sursă foto: Poliția Română

După ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a procurorului Radu-George Bucurică, acesta a fost dat în urmărire națională. Procurorul „pistolar” nu a fost găsit de polițiști pentru punerea în executare a mandatului, scrie Pagina de Timiș.

Potrivit sursei citate, procurorul ar fi anunțat-o pe soție că se îndreaptă spre casă, însă nu a mai ajuns. Câteva ore mai târziu, telefonul acestuia era închis.

Polițiștii l-au căutat la mai multe adrese din trei județe, însă nu a fost găsit. Acum, acesta a fost dat în urmărire națională.

Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, este acuzat că a intrat înarmat cu un pistol într-un local din Hunedoara și că a provocat scandal când polițiștii l-au legitimat.

Joi, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea de îndată a procurorului Radu-George Bucurică de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin.

În data de 10 august, Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare.