Profesorul Dan Voiculescu, despre o decizie a Tribunalului Bucureşti: Nicio legătură între Crescent și Securitate, niciodată

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Profesorul Dan Voiculescu salută hotărârea Tribunalului București transmisă recent în cazul judecătoarei Camelia Bogdan, care confirmă că aceasta a comis numeroase fapte ilicite. "Precizează, negru pe alb, că din dovezile obiective evaluate în dosar, reiese că firma Crescent «nu a fost înființată de securitate și nu a aparținut niciodată de aceasta»", a scris marţi profesorul Dan Voiculescu, pe blogul său.

Fondator al grupului media Antena, om de afaceri, strateg politic și figură publică, profesorul Dan Voiculescu a publicat pe blogul său cele aproape 30 de pagini ale hotărârii luate de Tribunalul Bucureşti.

"Tribunalul București a desființat încă un mit rostogolit în ultimii 35 de ani de toți cei deranjați că nu am fost prietenos cu impostorii și nu am căzut la pace cu abuzurile de putere!

Hotărârea Tribunalului București nr. 2053/2025, comunicată recent, confirmă, încă o dată, că judecătoarea Bogdan a comis numeroase fapte ilicite și precizează, negru pe alb, că din dovezile obiective evaluate în dosar, reiese că firma Crescent «nu a fost înființată de securitate și nu a aparținut niciodată de aceasta».

Atașez textul integral al Hotărârii, 29 de pagini care demontează, paragraf cu paragraf, o campanie de denigrare desfășurată sistematic împotriva mea si a firmei Crescent", şi-a începutut profesorul Dan Voiculescu noul articol de pe blogul său, postat marţi şi intitulat "Decizie a Justiției: Nicio legătură între Crescent și Securitate, NICIODATĂ!".

Ulterior, fondatorul grupului media Antena a mai făcut următoarele precizări: "Nu ştiu în ce măsură acest adevăr mai poate șterge 35 de ani de minciuni.

Nu mă interesează nicio revanșă.

M-am bucurat doar că cei care au greșit să înțeleagă răul făcut, să-l regrete sincer și, unde se mai poate, să încerce să-l repare.

Îi sunt recunoscător bunului Dumnezeu pentru fiecare clipă de adevăr, pentru fiecare picătură de dreptate și pentru puterea de a ierta".