Răspunderea penală a minorului în România. Ce prevede Codul Penal pentru faptele săvârșite de copii și adolescenți

Răspunderea penală a minorului în România este reglementată de Codul Penal. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cazul cutremurător de la Cenei, județul Timiș — în care un adolescent de 15 ani a fost ucis, incendiat și îngropat de alți trei minori, dintre care unul în vârstă de doar 13 ani — a reaprins dezbaterea asupra răspunderii penale a minorilor în România. Incidentul, anchetat de procurorii DIICOT și polițiști, a scos în evidență limitele actualei legislații privind urmărirea penală a copiilor și adolescenților și modul în care sunt tratate astfel de fapte grave grave.

Răspunderea penală a minorului în România este reglementată de Codul Penal, care stabilește limite distincte în funcție de vârsta și discernământul copilului sau adolescentului la data săvârșirii faptei. Legea favorizează un tratament centrat pe măsuri educative, iar persoanele sub o anumită vârstă nu răspund penal în mod direct pentru acte care ar fi considerate infracțiuni în cazul adulților, conform legislației actuale.

De ce minorii sub 14 ani din România nu răspund penal

Potrivit articolului 113 din Codul Penal, un minor care nu a împlinit 14 ani nu răspunde penal pentru faptele comise. Aceasta înseamnă că, indiferent de gravitatea actului, legea penală nu poate fi aplicată în mod direct unui copil sub această vârstă printr-o condamnare penală.

Această abordare are la bază principiul protecției copilului și al dezvoltării sale, recunoscându-se în mod general că persoanele foarte tinere nu au capacitatea de a înțelege pe deplin consecințele juridice și sociale ale acțiunilor lor.

Cum se pedepsesc faptele penale ale copiilor sub 14 ani

Deși minorii sub 14 ani nu răspund penal, faptele lor pot atrage alte consecințe legale sau pot impune implicarea altor instituții, cum ar fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), în vederea aplicării unor măsuri de protecție sau îndrumare, potrivit European Justice.

În practică, autoritățile pot lua în considerare intervenții educative, consiliere sau implicarea familiei, însă nu există aplicarea unei pedepse penale ca atare.

De asemenea, în cazul unor fapte grave comise de minori foarte tineri, poate fi investigate și răspunderea civilă a adulților responsabili de supravegherea copilului, conform normelor privind răspunderea civilă pentru fapta minorului stabilite în Codul Civil.

Răspunderea penală a minorului peste 14 ani

Între 14 și 16 ani – doar cu discernământ

Conform Codului Penal, un minor între 14 și 16 ani poate fi atras penal doar dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Aceasta înseamnă că instanța trebuie să stabilească, prin probe și, de regulă, expertize psihologice sau psihiatrică, dacă copilul a înțeles caracterul ilicit al faptei și consecințele acesteia.

În astfel de cazuri în care răspunderea este admisă, legislația prioritizează măsurile educative, subliniind rolul reabilitării și al reintegrării sociale.

După 16 ani – conform legii, dar cu măsuri educative

Minorii care au împlinit 16 ani răspund penal în mod similar adulților, dar fără a li se aplica pedepse clasice. Conform art. 114 Cod Penal, față de minorii cu vârsta între 14 și 18 ani se ia, în principal, o măsură educativă neprivativă de libertate, cum ar fi stagiul de formare civică sau supravegherea, în locul unei pedepse tradiționale.

Excepțional, se poate dispune o măsură educativă privativă de libertate, adică plasarea într-un centru specializat, numai dacă minorul a mai comis anterior o faptă penală pentru care a executat sau a început să execute o măsură educativă, ori dacă infracțiunea comisă este deosebit de gravă și prevăzută cu pedeapsa cu închisoarea de peste 7 ani sau detențiune pe viață pentru adulți.