Terenuri vândute „pe nimic”, apoi revândute la preţul pieţei. Administratorul SC Parc Industrial Sibiu va fi judecat pentru corupție

Administratorul societății Parc Industrial Sibiu și mai mulți oameni de afaceri din Sibiu au fost trimiși în judecată de DNA. FOTO: oradesibiu.ro

Administratorul societății Parc Industrial Sibiu și mai mulți oameni de afaceri din Sibiu au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție. Dosarul vizează vânzarea de terenuri în comuna Şelimbăr de lângă Sibiu, din patrimoniul Parcului Industrial, la preţuri subevaluate către apropiaţi ai administratorului. Ulterior, terenurile ar fi fost vândute la preţul de piaţă, fiind obţinute peste 20 de milioane de lei în acest fel.

Potrivit procurorilor, schema ar fi funcţionat între 2014 şi 2021 şi ar fi vizat terenuri aflate în patrimoniul S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., societate înfiinţată în 2001, în care, din 2003, U.A.T. Şelimbăr deţine 10,6625% din beneficii şi pierderi.

DNA susţine că Eugen Iordănescu ar fi acţionat ca administrator în fapt al societăţii, prin firma sa de consultanţă care gestiona Parcul Industrial, şi ar fi stabilit în mod intenţionat preţuri mult sub valoarea comercială reală pentru mai multe terenuri, vândute fie lui, fie membrilor familiei, fie unor societăţi pe care le controla sau persoane apropiate.

Ulterior, aceleaşi terenuri ar fi fost revândute la preţul pieţei ori ar fi fost evaluate la valori de zeci de ori mai mari, diferenţa reprezentând, în viziunea anchetatorilor, foloase patrimoniale necuvenite, estimate în total la 20.692.988,58 lei.

Probele pe care le au procurorii vizează vînzarea mai multo terenuri, astfel:

Un teren de 9.380 mp, vândut în 2014 lui Eugen Iordănescu şi soţiei sale pentru 23.775,48 lei, după care, a doua zi, aceştia au semnat un antecontract de vânzare-cumpărare cu o societate comercială pentru 1.841.680,76 lei, încasând imediat jumătate din sumă (peste 920.000 lei).

În 2018, acelaşi cuplu ar fi vândut un teren cumpărat anterior din patrimoniul Parcului Industrial pentru 550.000 de euro (circa 2,56 milioane lei).

În 2015, un teren de 2.606 mp ar fi fost vândut lui Iordănescu şi soţiei sale la un preţ subevaluat de 30.428,30 lei, deşi, conform grilei notariale, diferenţa până la valoarea minimă de piaţă ar fi generat un folos necuvenit de aproape 258.000 lei.

În 2017, un teren de 11.566 mp ar fi fost vândut fiului lui Eugen Iordănescu (inculpatul I.A.) pentru 23.775 lei, DNA estimând un folos necuvenit de 1.486.628 lei raportat la valorile notariale.

În 2018, un alt fiu, Iordănescu Ştefan, ar fi cumpărat un teren de 10.000 mp pentru 27.538,39 lei, care, la câteva luni, a fost evaluat la 2.277.520 lei, rezultând, potrivit procurorilor, un folos material necuvenit de circa 2,25 milioane lei.

În 2019, Eugen Iordănescu şi soţia sa ar fi cumpărat un teren de 9.041 mp pentru 107.587,9 lei şi l-ar fi revândut la scurt timp unei societăţi comerciale pentru 225.000 de euro (circa 1,06 milioane lei).

În 2020, o societate controlată de Iordănescu ar fi cumpărat 60.748 mp de teren la preţul de 10 lei/mp, pentru un total de 607.480 lei, iar un an mai târziu acelaşi teren ar fi fost revândut pentru 8.878.073,08 lei, la un preţ de 146,24 lei/mp.

DNA mai arată că, în perioada 2019–2020, în patru situaţii distincte, Eugen Iordănescu ar fi ajutat alţi inculpaţi să obţină terenuri din patrimoniul Parcului Industrial, cu suprafeţe între 500 şi 2.000 mp, la preţuri mult subevaluate (între 5.950 şi 23.800 lei).

În mai multe tranzacţii ar apărea, ca semnatari ai contractelor, administratorii „în drept” ai S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., respectiv Muntean Florian Ioan şi Pintea Adrian Ioan, care ar fi parafat vânzările către Eugen Iordănescu, membrii familiei sale sau societăţi controlate de aceştia, la preţuri considerate subevaluate.

În 2021, un teren de 4.244 mp ar fi fost vândut unei societăţi administrate de Iordănescu Ştefan pentru 50.503,6 lei, DNA calculând un folos necuvenit de 858.561,2 lei raportat la grila notarială.

Procurorii mai reţin că, la 17 februarie 2022, Ştefan Iordănescu ar fi cesionat cu titlu gratuit toate părţile sociale deţinute într-o societate implicată în achiziţia de terenuri de la Parc Industrial, către fratele său, inculpatul I.A., „în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori al îngreunării acesteia”, pentru a împiedica instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor supuse confiscării speciale.

Anchetatorii susţin, de asemenea, că o parte dintre inculpaţi ar fi făcut declaraţii mincinoase în faţa organelor judiciare în legătură cu faptele investigate.

DNA anunţă că au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale celor opt inculpaţi (cu excepţia inculpatei Marinovici Oana Andreea), pentru a garanta eventualele confiscări şi acoperirea prejudiciului. Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Alba Iulia, cu propunerea menţinerii măsurilor asigurătorii dispuse.

În calitatea sa de director al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, Eugen Iordănescu a mai fost trimis anterior în judecată într-un alt dosar, pentru mai multe infracţiuni, între care delapidare, inclusiv în legătură cu programul „Sibiu - Regiune Gastronomică Europeană 2019”.

Foto: oradesibiu.ro