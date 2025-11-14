Traian Berceanu, fostul șef BCCO Alba, a câștigat procesul împotriva Statului Român și va primi 200.000 de euro despăgubiri

1 minut de citit Publicat la 21:03 14 Noi 2025 Modificat la 21:13 14 Noi 2025

Traian Berceanu va primi daune de peste 200.000 de euro / sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Tribunalul Hunedoara a dat câștig de cauză, vineri, fostului comisar șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba, Traian Berbeceanu, într-un proces pe care acesta l-a deschis împotriva Statului Român pentru că a fost arestat ilegal, potrivit Agerpres.

Instanța a decis obligarea Statului Român, prin Ministerul Finanțelor, la plata a 200.000 de euro daune morale, echivalent în lei, și a peste 152.000 de lei daune materiale, sume ce vor fi actualizate cu rata inflației, la care se adaugă dobânda legală de la data introducerii acțiunii.

„Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamantul BERBECEANU TRAIAN, în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMAN- prin MINISTERUL FINANȚELOR reprezentat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara- prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara.

Obligă pe pârâtul STATUL ROMAN- prin MINISTERUL FINANȚELOR să plătească reclamantului BERBECEANU TRAIAN despăgubiri civile în cuantum de 200.000 euro- echivalent în lei la data plății la cursul BNR, reprezentând daune morale, precum și suma de 152.252 lei cu titlu de daune materiale, sume ce se vor actualiza cu rata inflației la data plății, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acțiunii, respectiv 12.09.2024, și până la achitarea lor efectivă.

Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanțelor să plătescă reclamantului suma de 11.900 cu titlu de cheltuieli de judecată”, se arată în minuta instanței, publicată vineri pe portalul instanțelor de judecată.

Sentința poate fi atacată cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Hunedoara.