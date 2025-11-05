Victimele violenței domestice din România nu mai plătesc taxă de timbru la divorț și partaj. Scutirea a fost adoptată de Parlament

1 minut de citit Publicat la 13:35 05 Noi 2025 Modificat la 13:35 05 Noi 2025

Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxă de timbru la divorț și partaj. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Camera Deputaților, ca for decizional, a adoptat miercuri proiectul de lege inițiat de Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale „România fără violență domestică”, prin care victimele violenței domestice sunt scutite, de acum, de plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț și partaj.

Gorghiu a transmis un comunicat în subliniază că bariera financiară reprezintă adesea un obstacol major pentru femeile care vor să se desprindă de agresor.

„De prea multe ori, victimele rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse. Taxele, lipsa unui venit stabil, dependența economică – toate acestea devin obstacole în calea unei decizii vitale”, a precizat ea.

Taxa de timbru pentru divorț - Modificările legislative

Legea adoptată completează articolul 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, introducând o prevedere expresă pentru victimele definite de Legea nr. 211/2004 privind protecția victimelor infracțiunilor.

Măsura a primit toate avizele favorabile, inclusiv de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social, și a fost susținută prin raport comun de Comisia juridică și Comisia parlamentară pentru combaterea violenței domestice.

Pachet mai amplu de sprijin pentru victimele violenței domestice

Legea face parte dintr-un set mai larg de măsuri menite să ofere independență economică și protecție reală victimelor:

Subvenție de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime ale violenței domestice, cu păstrarea confidențialității;

Ajutor de chirie oferit de UAT-uri pentru facilitarea desprinderii de agresor și reintegrarea în comunitate (în Cluj-Napoca, sprijinul poate ajunge până la 1.500 lei/lună);

Vouchere pe suport electronic de 2.000 lei pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile, inclusiv pentru cele aflate în situații de violență domestică.

Alina Gorghiu a subliniat că, în medie, o femeie se întoarce de 7–8 ori la agresor până reușește să plece definitiv, iar statul trebuie să fie prezent cu sprijin înainte de tragedie, nu după.

„E o lege despre demnitate, acces la justiție și dreptul la siguranță. Prin votul de azi, vocea victimelor violenței domestice a fost auzită – și transformată în lege”, a declarat ea.