Victor Alistar: Scrisoarea transmisă CCR de către premierul Ilie Bolojan depășește foarte mult limitele constituționale

„Nu este de natura Curții Constituționale să analizeze efecte economice pentru unul sau pentru altul dintre cei care sunt în cauză”, spune Victor Alistar / foto: Antena 3 CNN

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Victor Alistar, a declarat duminică seara, la Antena 3 CNN, că scrisoarea pe care premierul Ilie Bolojan a trimis-o Curții Constituționale a României (CCR) „depășește foarte mult limitele constituționale și a modului în care trebuie să fie conlucrarea între autoritățile statului”. Potrivit acestuia, colaborarea nu se face prin presiune.

El a mai adăugat că „nu este de natura Curții Constituționale să analizeze efecte economice pentru unul sau pentru altul dintre cei care sunt în cauză”.

„Este un semnal de alarmă că acea scrisoare transmisă depășește foarte mult limitele constituționale și a modului în care trebuie să fie conlucrarea între autoritățile statului. Este limpede că nu poate să fie în nicio organizare democratică a statului o presiune, colaborarea nu se face prin presiune. Nu este de natura Curții Constituționale să analizeze efecte economice pentru unul sau pentru altul dintre cei care sunt în cauză, ci doar să verifice compatibilitatea proiectului de lege cu normele Constituției.

Pe de altă parte, angajamentele nu sunt ale Curții și nu a fost consultată nici justiția când au fost făcute acele angajamente și au fost angajamente ale Executivului. Într-adevăr, este pentru prima dată când apare un asemenea semnal de alarmă transmis de președintele instanței supreme, dar și pentru că situațiile sunt excepționale.

Cred că în iureșul și situația în care ne aflăm în această perioadă, sunt autorități care nu mai conștientizează că se depășește până la urmă, cadrul securizant constituțional în care funcționează statul român”, a declarat Victor Alistar, la Antena 3 CNN.

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ: „Dacă se urmăreşte o preluare în forţă a justiţiei printr-o ingerinţă politică, acolo nu poate exista un asemenea tip de dialog”

De asemenea, acesta a mai fost întrebat dacă a cerut conducerea ÎCCJ să fie parte la consultările pentru o eventuală modificare a legilor justiţiei, după documentarul Recorder.

„Nu noi facem asemenea solicitări. Cine iniţiază un mecanism, îl iniţiază fie cu intenţia de a avea un dialog real, o cooperare loială, o discutare a eventualelor probleme pentru că sunt probleme în justiţie cum ar fi durata proceselor, practica neunitară, lipsa de resurse, cadru normativ absolut haotic, care generează şi impredictibilitatea aplicării legii cu insatisfacţie pentru justiţiabili, sunt lucruri care pot fi aşezate, dar dialogul trebuie să fie plecat de la principiul unei cooperări loiale. (...)

Dacă se urmăreşte o preluare în forţă a justiţiei printr-o ingerinţă politică, acolo nu poate exista un asemenea tip de dialog. Trebuie clarificat”, a afirmat Victor Alistar.

Tot în cadrul interviului, el a mai fost întrebat dacă a pus sub semnul întrebării o încercare de preluarea a controlului asupra justiţiei, iar preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a vorbit direct despre această preluare.

„Observaţi şi dumneavoastră există o concordanţă între mesajele unor organizaţii politice şi ale altor persoane sau organizaţii care susţin aceste organizaţii politice. Este o simetrie.

De asemenea, observăm campania absolut susţinută de dezinformare bazată pe minciună sau pe jumătăţi de adevăr, pe lucruri scoase din context. Vedeam deunăzi că în continuare se insistă pe ideea că într-unul dintre dosare prescripţia a apărut ca urmare a schimbării membrilor în complete, în condiţiile în care prescripţia fusese deja împlinită înainte. Cazul Vanghelie”, a mai explicat Victor Alistar, la Antena 3 CNN.

Amintim că un raport al Inspecţiei Judiciare (din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii) a arătat că nu au fost găsite neregulile semnalate în documentarul Recorder, de la sfârşitul anului trecut, iar prescrierea a fost catalogată de Inspecţia Judiciară ca „o coincidenţă temporală”.