Rușii au bombardat o clădire de apartamente din Kiev, după ce au spus că nu atacă ținte civile

Atacurile cu rachete asupra Kievului au fost confirmate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

El a precizat că bombardamentele au început la ora locală 4 dimineața (aceeași oră în România).

Potrivit lui Zelenski, rușii au atacat la Kiev atât ținte militare, cât și civile.

Moscova a pretins că nu vizează civili în ofensiva lansată joi în Ucraina.

Un consilier al ministrului ucrainean de interne a menționat că armata rusă a lovit capitala ucraineană cu rachete balistice sau de croazieră.

Într-o declarație separată, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a acuzat Rusia că a efectut un atac "oribil" cu rachete asupra Kievului, pre care l-a comparat cu atacul Germaniei naziste în al Doilea Război Mondial.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.