Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe Familiei Regale Britanice, după moartea Prințului Philip

"Am aflat cu mare tristețe despre trecerea în neființă a Alteței Sale Regale, Prințul Filip, Duce de Edinburgh. România stă alături de Familia Regală și poporul britanic în acest moment de durere, exprimându-ne condoleanțele și încrederea deplină că istoria va onora contribuția H.R.H.", a fost mesajul publicat de președinte pe Twitter.

I learned with great sadness about the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. RO stands with the @RoyalFamily & the British people in this time of sorrow, expressing our condolences & full confidence that history will honour the contribution of H.R.H.