Laura Codruța Kovesi, după dezvăluirile făcute la Antena 3: „Procurorii din DNA nu falsifică probe. La primul semn că un procuror nu a respectat legea, am reacționat”

Pentru prima dată de când este procuror şef la DNA, Laura Codruţa Kovesi a susținut o conferinţă de presă. Tema, evident, dezvăluirile bombă din ultimele zile despre dosarele şi probele fabricate.

La trei zile de la izbucnirea scandalului din jurul DNA, Laura Codruţa Kovesi a oferit primele explicaţii publice.

Kovesi: Am cerut raport scris de la DNA Ploiești

„Am să încep prin a face câteva precizări cu privire la modul de instrumentare a unor dosare aflate pe rolul DNA(...). Urmare a informațiilor care au apărut în spațiul public am solicitat colegilor de la Ploiești un raport scris cu privire la ceea ce a apărut, cu privire la stadiul dosarelor și cu privire la aspectele care au fost sesizate ca fiind nelegale. În urma informațiilor primite, voi face precizări și voi răspunde la întrebări”, a spus Codruța Kovesi în debutul conferinței de presă.

Un raport scris a fost trimis și procurorului general, a precizat șefa DNA.

„La Ploiești au fost instrumentate mai multe cauze în care Mircea Cosma, Vlad și Andreea Cosma au fost în calitate de martori și inculpați. Într-un dosar, Vlad Cosma a fost trimis în judecată pentru trafic de influență alături de Mircea Cosma, pentru luare de mită și abuz în serviciu”.

Kovesi: Am cerut date despre dosarul fraților Cosma

„Cauza a fost înregistrată la ICCJ prin sentința penală din noiembrie 2016, cei doi fiind condamnați. (...) Acum dosarul este în apel, cu termen săptămâna viitoare, 19 februarie. Menționez că în această cauza cererile și excepțiile de camera preliminară, inclusiv cu privire la legalitatea administrătii probelor, au fost respinse.(...) Probele au fost administrare legal”, a mai spus Kovesi.

Potrivit procurorului şef la DNA, „acești inculpați care fac acuzații nereale au invocat în fața judecătorilor cereri și excepții, care au fost respinse”.

Kovesi: Suntem acuzați nedrept de fabricat probe

„Vlad Cosma a avut calitate de martor în 12 dosare. De foarte multe ori, prezența sa a fost solicitată de procurori, în special când a fost audiat ca inculpat, dar de foarte multe ori, din proprie inițiativă, s-a prezentat și a formulat denunțuri cu privire la fapte de corupție”

Codruța Kovesi face acuzații grave și spune că după pronunțarea sentinței de condamnare, care nu e definitivă, acești inculpați condamnați în prima instanță au început diverse demersuri pentru a obține un act care să îi ajute să obțină o pedeapsă mai mică.

„Vineri, 9 februarie, persoane din anturajul lor s-au prezentat la sediul DNA Ploiești încercând să intimideze procurorii sub forma unor avertismente de difuzare în presă a unor înregistrări trunchiate de natură să compromită procurorii. Evident că procurorii nu au cedat pentru că știu că au respectat legea.(...) Iată că duminică seară au apărut exact acele situații descrise încă de vineri de persoane din anturajul inculpaților”, a mai spus Kovesi.

Kovesi: Mereu facem ce prevede legea. Suntem atacați pentru că ne-am făcut treaba

Procurorii și polițiștii de la Ploiești nu s-au temut. Inculpații au trecut la aplicarea planului și au devoalat propriile lor fapte de șantaj(...). Procurorii din DNA nu falsifică probe, respecta legea. Modul în care lucrează e supus controlului judecătoresc, în toate dosarele noastre.

Kovesi: Am fost întrebata ce am făcut? Am făcut ce prevede legea. Orice suspiciune de abatere se cerceteaza de Inspecția Judiciară

„Nu e prima oara cand sunt incidente cu privire la activitatea DNA . A fost prima oară în mandatul meu când un procuror-șef a fost investigat pentru corupție, a fost arestat și condamnat. Atunci când procurorii nu au respectat legea, am sesizat IJ, am cerut CSM revocarea unor procurori care nu și-au îndeplinit atribuțiile. La primul semn că un procuror nu a respectat legea, am reacționat, conform atribuțiilor legale. Avem mecanisme interne de autocurățare”.

„Nu cred că acest atac e întâmplător. Asistăm în ultima perioadă la un festival disperat al inculpaților, care spun neadevăruri, părți de adevăr. Aici nu e vorba de Kovesi și vă reamintesc ce am zis la primul raport de activitate. DNA nu e un om, DNA e o instituție”

Codruța Kovesi, întrebată dacă își dă demisia. Iată răspunsul său

Mesajul transmis de Codruța Kovesi pentru cei care cred că a încălcat legea

