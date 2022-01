Dumitru Chisăliță: ”Legea plafonării și compensării în energie este ineficientă pentru consumatori” | Măsuri de reducere a preţului energiei

„Recunoaşterea oficială că actuala lege a plafonării şi compensării este ineficientă şi nu poate fi pusă în aplicare este tardivă şi răul odată făcut necesită de două ori mai multă muncă pentru a fi reparată, respectiv luni de zile în care consumatorii o să plătească greşelile unora, care niciodată nu plătesc”, se arată într-un comunicat al Asociației Energia Inteligentă.

Președintele asociației spune că în timp ce subvențiile se aplică doar consumatorilor casnici, consumatorii necasnici au fost vizați de cele mai mari creșteri de preț:

„Proiectul de lege se aplică doar consumatorilor casnici chiar dacă cele mai mari creşteri de preţ au fost înregistrate de consumatorii noncasnici care ar trebui să fie ţinta principală a măsurilor de diminuare a impactului creşterilor de preţ, astfel proiectul trebuie aplicat tuturor consumatorilor.”

Totodată, acesta susține că subvențiile la gaze ar trebui să fie mai mari:

„Măsurile propuse pentru energie electrică sunt mai mari decât cele pe gaze, deşi ponderea costului cu energia electrică este mai mică şi astfel în fapt oamenilor li se dau un ajutor mult mai mic decât li se promite şi de cât îşi imaginează aceştia. Este un joc de imagine care să arate publicului, câţi bani sau acordat pentru energie electrică şi să se piardă din discuţie faptul că banii care trebuie plătiţi de consumatori pentru gaze sunt foarte mulţi şi pentru care nu se acordă o subvenţie importantă.”

Astfel, Asociaţiei Energia Inteligentă propune măsuri de reducere a preţului energiei și măsuri de asigurare a funcţionării pieţei de energie.

Măsuri de reducere a preţului energiei

„Aceste măsuri au ca şi scop readucerea preţurilor la un nivel correct bazat pe costuri şi pe profituri decente în piaţă prin modificarea legii plafonării şi a legii gazelor:

a) Reglementarea pentru 6 luni a marjei de profit lunare la nivelul furnizorilor şi producătorilor de energie

b) Eliminarea pentru 6 luni a TVA şi a accizelor

c) Suspendarea Gas Release Program şi regândirea acestuia sub forma unor Best Practice, obligatorii a fi realizate la nivelul fiecărui producător pentru a creşte lichiditatea pieţei româneşti

d) Controale la furnizori pentru a preveni şi depista măsurile abusive din piaţă pe care aceştia il practică în raport cu consumatorii”

Măsuri de asigurare a funcţionării pieţei de energie

„Depăşirea momentelor critice privind facturile din această iarnă la energie trebuie să fie urmată de realizarea în regim de urgenţă, în maxim 6 luni, a unor acţiuni care să asigure reluarea funcţionării normale a pieţei de energie.

a) Impunerea, în termen de 6 luni, a nui model de impozitare progresist al supraprofiturilor furnizorilor/producătorilor

b) Obligativitatea, în termen de 6 luni, a indicării marjei comerciale practicate de furnizori în contracte şi pe facturi

c) Aplicarea în termen de 6 luni, a modelului pentru aplatizarea vârfurilor de cost din perioadele de iarnă cu transferul costurilor în perioada cu minim de cost (perioada caldă). Rezervării de capacitate pe sistemele de distribuţie concomitent cu introducerea tarifării binome în scopul aplatizării curbei de cost pentru consumatori pe perioada unui an şi reducerea impactului facturilor asupra bugetului consumatorului în perioadele reci

d) Obligativitatea realizării de către ANRE, Operatorii Bursieri de rapoarte saptamanale şi lunare, publicate până cel mai tarziu a 3 zi din săptămâna următoare şi a 5 zi din luna următoare privind preturile medii săptămânale/lunare pentru diversele tipuri de produse din energie

e) Măsuri de stimulare a reducerii pierderilor de energie şi creşterii eficienţei energetice la operatori şi consumatori

f) Separarea activităţii de trading de cea de furnizare, sub aspectul acţionariatului, contabilităţii şi managementului”

Comunicatul integral al Asociației Energia Inteligentă poate fi citit aici.



