Lipsa piloţilor blochează exporturile de cereale ale Ucrainei pe Canalul Sulina. Aproape 70 de nave stau la coadă pe Dunăre

Porturile ucrainene de la Marea Neagră, care înainte concentrau 90% din exporturile de cereale ale ţării, au fost practic scoase din funcţiune de atacurile ruseşti. sursa foto: Getty

Circa 70 de nave stau la coadă pe Dunăre, în apropierea Canalului Sulina, în aşteptarea accesului către porturile ucrainene unde ar urma să încarce cereale pentru export. Lipsa piloţilor navali, dar şi întâietatea dată altor tipuri de mărfuri au generat blocaje care se întind pe perioade lungi, au explicat miercuri traderi şi analişti citaţi de Reuters, notează Agerpres.

Porturile ucrainene de la Marea Neagră, care înainte concentrau 90% din exporturile de cereale ale ţării, au fost practic scoase din funcţiune de atacurile ruseşti. Ca urmare, o parte din mărfuri a fost mutată către porturile dunărene, mult mai limitate ca infrastructură.

Pe Canalul Sulina, navele cu cereale intră în competiţie cu transporturi considerate prioritare, precum cele de combustibil, iar rezultatul este o încetinire a exporturilor. La aceasta se adaugă alertele aeriene dese, care opresc complet activitatea în porturi şi amplifică haosul.

Fiind între principalii furnizori de cereale de pe glob, orice sincopă în livrările Ucrainei se poate reflecta în scumpiri pe pieţele internaţionale.

„La data de 25 august, peste 50 de nave aşteptau să treacă prin Canalul Sulina, în timp ce doar cinci până la şapte nave pe zi se îndreptau spre porturile ucrainene de la Dunăre”, a transmis firma de consultanţă ASAP Agri.

Într-o postare pe Telegram, aceasta a precizat că fiecare zi pierdută poate însemna costuri de până la 8.000 de dolari, peste tarifele de transport oricum mari.

„Situaţia s-ar putea înrăutăţi dacă condiţiile meteorologice se deteriorează în următoarele zile”, au adăugat reprezentanţii ASAP Agri.

Katerina Kononenko, director de operaţiuni la compania de shipping Avalon, anticipează o închidere a Canalului Sulina pentru aproximativ două zile din cauza vremii.

„În condiţiile actuale, acesta este un adevărat obstacol serios. Astăzi, aproximativ 70 de nave aşteaptă pe drumul Sulina. În acest moment, capacitatea reală de trafic pe Canalul Sulina pentru navele care merg spre porturile ucrainene este de doar două până la trei nave pe zi. Acest lucru este foarte scăzut”, a spus ea.

Ucraina a apelat masiv la porturile dunărene şi în primele luni de război, când Rusia bloca zona Odesa. Atunci, capacitatea de export de cereale pe Dunăre a urcat până la un maxim de 2,5 milioane de tone lunar, în 2022-2023.

Astăzi, volumele rămân mult sub acele cifre, chiar dacă traderii îşi cresc treptat livrările. Operatorul feroviar Căile Ferate Ucrainene (Ukrzalizniţia) a anunţat recent că, în august, cantităţile de cereale duse spre porturile de la Dunăre au fost de 11 ori mai mari faţă de iulie.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii de la Kiev, între 1 şi 21 august Ucraina a exportat 539.000 de tone de cereale, faţă de 1,73 milioane în acelaşi interval din 2024.