250 de blocuri și case din București rămân fără apă caldă și căldură: Sunt lucrări la rețeaua de termoficare. Lista zonelor afectate

2 minute de citit Publicat la 12:28 20 Oct 2025 Modificat la 12:28 20 Oct 2025

Sunt lucrări la rețeaua de termoficare din București în perioada 20-24 octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: PMB

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti a anunţat luni desfăşurarea unor lucrări de remediere a avariilor apărute pe reţeaua termică primară, în mai multe sectoare ale Capitalei. Intervențiile vor afecta furnizarea agentului termic pentru apă caldă și încălzire în zeci de blocuri și imobile, lucrările urmând a se desfăşura în perioada 20–24 octombrie.

Potrivit companiei, opririle sunt necesare pentru repararea unor conducte vechi, aflate în diferite stadii de uzură, unele dintre ele având o vechime de peste 50 de ani. Iată principalele intervenţii programate:

Sectorul 1:

Strada Smaranda Brăescu – conductă Dn 200 mm, racord PT „6 Aviaţiei”: 20 de blocuri afectate între 20 octombrie (ora 08:00) și 21 octombrie (ora 23:00). Conductă pusă în funcţiune în 1987.

– conductă Dn 200 mm, racord PT „6 Aviaţiei”: 20 de blocuri afectate între 20 octombrie (ora 08:00) și 21 octombrie (ora 23:00). Conductă pusă în funcţiune în 1987. Bd. Mareşal Alexandru Averescu – conductă Dn 150 mm, racord PT „Nicolae Racotă”: 23 de blocuri afectate între 22 octombrie (ora 08:00) și 23 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1976.

– conductă Dn 150 mm, racord PT „Nicolae Racotă”: 23 de blocuri afectate între 22 octombrie (ora 08:00) și 23 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1976. Şoseaua Nicolae Titulescu – conductă Dn 150 mm, racord PT „2 Victoriei”: 4 blocuri afectate între 22 octombrie (ora 08:00) și 23 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1980.

Sectorul 2:

Str. Radovanu – conductă Dn 200 mm, racord PT „3 Fundeni”: 18 blocuri afectate între 20 octombrie (ora 09:00) și 24 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1979.

– conductă Dn 200 mm, racord PT „3 Fundeni”: 18 blocuri afectate între 20 octombrie (ora 09:00) și 24 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1979. Aleea Hobiţa – conductă Dn 200 mm, racord PT „17 + 4 Pantelimon”: 8 blocuri afectate între 20 octombrie (ora 09:00) și 22 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1978.

– conductă Dn 200 mm, racord PT „17 + 4 Pantelimon”: 8 blocuri afectate între 20 octombrie (ora 09:00) și 22 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1978. Str. Slt. Cristescu Dima – conductă Dn 200 mm, racord PT „19 Pantelimon”: 18 blocuri afectate între 22 octombrie (ora 09:00) și 24 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1978.

Sectorul 4:

Zona V.V. Stanciu – Calea Văcăreşti – conductă Dn 500 mm: 6 puncte termice afectate, cu impact asupra a 129 de blocuri şi 2 agenţi economici, între 20 octombrie şi 23 octombrie (ora 23:00). Conductă pusă în funcţiune în 1992.

Sectorul 5:

Şoseaua Alexandriei – conductă Dn 200 mm, racord PT „8 Alexandria”: 10 blocuri afectate între 20 octombrie și 22 octombrie (ora 23:00). Conductă din 1979.

Sectorul 6:

Intersecţia Bd. 1 Mai – Str. Braşov – conductă Dn 500 mm: lucrări între 21 octombrie (ora 09:00) și 23 octombrie (ora 23:00), fără a afecta consumatori . Conductă din 1970.

– conductă Dn 500 mm: lucrări între 21 octombrie (ora 09:00) și 23 octombrie (ora 23:00), . Conductă din 1970. Intersecţia Valea lui Mihai – Valea Călugărească – conductă Dn 200 mm, racord PT „3/7”: 20 de blocuri afectate pe 23 octombrie, între orele 09:00 și 22:00. Conductă din 1998.

Termenele pot fi modificate în funcţie de complexitatea lucrărilor

Termoenergetica subliniază că termenele estimate pentru finalizarea lucrărilor sunt stabilite înainte de deschiderea şantierelor şi pot fi modificate în funcţie de starea conductelor sau de alte factori imprevizibili. Echipele de intervenţie sunt deja în teren și vor acționa pentru remedierea cât mai rapidă a avariilor.

Pentru informaţii actualizate, consumatorii pot apela numărul 031.9442 sau linia gratuită 0800.820.002 ori pot utiliza aplicaţia Termoalert, disponibilă online.