Accident cumplit pe A1. Doi soți au fost spulberați de un TIR care a lovit o mașină pe banda de urgență. Intervine elicopterul SMURD 

Un accident rutier extrem de grav s-a produs luni după-amiază pe autostrada A1, la km 504, în dreptul localității Giarmata din județul Timiș.
Din primele informații, un TIR a lovit în plin o mașină care tracta o platformă și care se oprise pe banda de urgență.
Coliziunea s-a produs pe sensul de mers Timișoara – Arad.
Impactul a fost filmat de o cameră de bord a unui șofer participant la trafic.
În mașina oprită pe banda de urgență se aflau un bărbat și o femeie, soț și soție.
Ei ar fi coborât înainte de impact, potrivit informațiilor transmise de corespondentul Antena 3 CNN.
Impactul deosebit de violent nu i-a lăsat nicio șansă bărbatului, care a murit pe loc.
Echipajele medicale sosite la fața locului n-au mai putut decât să constate decesul.
Femeia a fost grav rănită.
Ea a primit îngrijiri medicale de urgență la locul accidentului, fiind apoi transportată la spital cu elicopterului SMURD.
Traficul în zonă a fost complet blocat în urma accidentului.