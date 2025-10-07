Accident feroviar grav în Iași: Un bărbat a fost lovit mortal de un tren de călători. Circulația este oprită pe linia 502

<1 minut de citit Publicat la 17:18 07 Oct 2025 Modificat la 17:18 07 Oct 2025

Un bărbat a fost lovit mortal de un tren InterRegio în județul Iași. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Arnulf Stoffel

Un accident feroviar grav a avut loc marți după-amiază, în județul Iași, unde un bărbat a fost lovit mortal de un tren InterRegio. Circulația pe linia 502 a fost suspendată temporar.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, în jurul orei 15:57, pe secția de circulație Ciprian Porumbescu – Stroiești, la kilometrul feroviar 18+200, un bărbat a fost accidentat mortal de trenul IR 1832, aparținând CFR Călători.

Primele informații arată că victima ar fi traversat calea ferată într-o zonă cu vizibilitate redusă, fără să se asigure, încălcând normele de siguranță feroviară. Incidentul a fost semnalat imediat la 112, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru cercetări.

Trenul implicat în accident a fost oprit în zona producerii evenimentului, iar circulația feroviară a fost suspendată temporar pe linia 502, între stațiile Ciprian Porumbescu și Stroiești, până la finalizarea investigațiilor de către autoritățile competente.

CFR SA și-a exprimat regretul pentru disconfortul creat pasagerilor și atrage din nou atenția asupra importanței respectării regulilor de traversare a căii ferate, subliniind că aceasta trebuie făcută doar prin locuri semnalizate și autorizate, pentru a preveni tragedii similare.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.