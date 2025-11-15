Accident grav în București. O șoferiță a retezat un stâlp de iluminat în Pipera. Mașina s-a făcut praf, circulația a fost blocată

Stâlpul rupt de șoferiță a ajuns pe carosabil, blocând circulația. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un accident grav s-a petrecut sâmbătă în Capitală.

O șoferiță a rupt cu mașina un stâlp de electricitate, în zona Pipera.

Mașina s-a făcut praf la impact, iar stâlpul rupt a ajuns pe carosabil, blocând circulația.

"Polițiștii de la Brigada Rutieră au ajuns la locul accidentului petrecut pe Șoseaua Petricani din București, unde traficul se desfășoară cu dificultate.

Din primele informații, la volan era o femeie care a pierdut controlul asupra direcției și a intrat într-un stâlp de iluminat, care s-a prăbușit pe carosabil.

Mașina a fost distrusă la impact.

Șoferița a scăpat cu răni ușoare

Din fericire, șoferița s-a ales doar cu răni ușoare. Ea a fost extrasă din autoturism și este în afara oricărui pericol, după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului.

A fost condusă la Brigada Rutieră pentru evaluarea pagubelor și pentru audieri.

Nu au rezultat alte victime. La ora acestei corespondențe, traficul în zonă este îngreunat, iar autoritățile fac tot posibilul să ridice stâlpul de pe carosabil.

Până atunci, circulația pe sensul de mers dinspre Pipera spre Doamna Ghica este parțial blocată și se circulă alternativ", a relatat Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.