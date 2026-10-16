Accident grav în Craiova, după ce un autobuz şi un Audi s-au ciocnit. Şoferul maşinii a murit

Accident grav în Craiova, după ce un autobuz şi o maşină s-au ciocnit violent, în această dimineaţă. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Un grav accident a avut loc pe o stradă din Craiova, unde un autobuz şi un autoturism s-au ciocnit frontal. Conform primelor informaţii, 20 de persoane sunt implicate în incidentul rutier, iar autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

UPDATE 10:20 – Rănit grav în urma impactului devastator, şoferul autoturismului Audi nu a răspuns manevrelor de resuscitare ale medicilor. În prezent, poliţiştii fac verificări la locul tragediei ca să afle care sunt circumstanţele în care bărbatul a ajuns pe contrasens şi s-a izbit puternic de autobuzul care circula regulamentar şi în care se aflau mai multe persoane.

Ştire iniţială: Scenele de groază au avut loc pe strada Brestei din municipiul Craiova, după ce un autobuz de transport persoane şi un autoturism s-au ciocnit frontal. Imaginile surprinse la scurt timp după accident arată cât de puternic a fost impactul. Aşa cum se poate observa pe video-ul de mai jos, maşina a fost avariată serios, iar şoferul care se afla la volan este în stare gravă şi este resuscitat de medici.

"Din primele informaţii sunt implicate 20 de persoane, dintre care 7 necesită îngrijiri medicale (1 în SCR). A fost activat Planul Roşu de Intervenţie începând cu ora 09:05", a anunţat ISU Dolj.

Dintre cele 20 de persoane implicate în incidentul rutier, şapte au nevoie de îngrijiri medicale, o victimă fiind în stop cardio-respirator. Aceasta din urmă este resuscitată de echipele medicale sosite la faţa locului.

Potrivit IPJ Dolj, traficul rutier de pe strada Brestei a fost blocat.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, una de descarcerare, un echipaj de prim ajutor, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o unitate de Terapie Intensivă Mobilă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.