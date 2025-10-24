Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină, în Suceava FOTO: ISU Suceava

Un accident șocant s-a petrecut vineri după amiază pe E 85, la granița dintre județele Suceava și Iași, acolo unde un TIR scăpat de sub control a strivit pur și simplu o mașină în care se aflau două persoane.

Forțele aflate la locul impactului spun că două persoane au murit.

La locul accidentului - la ieșirea din localitatea Drăgușeni, Suceava, spre Cristești, Iași - au ajuns pompierii militari suceveni, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

De asemenea, ISU Iași a trimis la fața locului două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Seviciului de Ambulanță Județean Iași.

Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei persoane, iar două dintre acestea, aflate în autoturism, au rămas încarcerate, cu leziuni incompatibile cu viața.

Ajunse la fața locului, echipajele pompierilor militari, în cooperare, au extras cele două victime încarcerate. Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să se constate decesul.

Șoferul autotrenului, conștient și cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital.