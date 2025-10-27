Acoperişul vilei din Herculane unde a locuit împărăteasa Sissi a fost furat. Se caută bani pentru montarea unuia provizoriu

<1 minut de citit Publicat la 07:53 27 Oct 2025 Modificat la 07:54 27 Oct 2025

Acoperişul vilei din Herculane unde a locuit împărăteasa Sissi a fost furat. FOTO: Facebook Herculane Project

După ce acoperişul vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta a Austriei a fost furat, se caută acum bani pentru montarea unuia provizoriu. În lipsa acoperişului, procesul de degradare în care oricum se afla monumentul istoric a fost accelerat şi mai mult.

Furtul s-a produs în primăvara acestui an, când persoane încă neidentificate au demontat și au sustras tabla de pe acoperișul vilei.

Clădirea, deja aflată într-o stare avansată de degradare, a rămas complet expusă interperiilor. De atunci, ploaia se infiltrează în interior, iar pereții se deteriorează rapid, riscând ca monumentul să se prăbușească.

FOTO: Facebook Herculane Project

Vila Elisabeta, construită în 1875 și renovată special pentru vizitele împărătesei Sissi, este unul dintre simbolurile istorice ale stațiunii Băile Herculane.

FOTO: Facebook Herculane Project

Pentru a evita distrugerea completă, Asociația Herculane Project a lansat un apel public pentru strângerea fondurilor necesare montării unui acoperiș provizoriu.