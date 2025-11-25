Administratorul Capitalei anunță amenzi uriașe, după tăierile ilegale de copaci din Sectorul 3: "E ca-n filmele cu Mafia"

Administratorul Capitalei anunță amenzi-record pentru tăierile de copaci din Sectorul 3. Foto: Lucian Judele / Facebook

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a declarat că se vor aplica noi amenzi, după ce marți dimineață au fost reluate tăierile de arbori la adresa Nicolae Grigorescu nr. 18, Sector 3.

În urmă cu o zi, Judele a anunțat amenzi în valoare totală de 245.000 de lei pentru tăierea unor arbori la aceeași adresă.

"Parlamentul României trebuie să decidă: este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetățenii orașelor care nu pot supraviețui fără spații verzi.

Tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii '60-'70.

Iar faptul că șeful jandarmilor, aflat la fața locului pentru a stabili ordinea și a proteja integritatea participanților la eveniment, și-a depășit atribuțiile afirmând că tăierile sunt legale, citind un document fără să înțeleagă conținutul acestuia, ridică mari semne de întrebare", a scris acest oficial - care este și liderul USR Sector 3 - pe Facebook.

El a menționat că tăierile de arbori reluate marți dimineață au fost oprite temporar, prin efortul comun al societății civile, al Poliției Locale București și al Direcției de Mediu a PMB.

Administratorul public al Capitalei vrea ca tăierile de arbori din oraș să fie pedepsite ca infracțiuni

Judele s-a declarat în favoarea adoptării proiectului inițiat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Conform acestui document, tăierile urbane ilegale de copaci ar urma să devină infracțiuni.

"M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere, fără nicio justificare clară și, mai ales, fără niciun aviz. Mai mult, pentru făptași nu au contat nici măcar trecătorii, care au fost puși în pericol. Treaba lor era doar una: să taie", a menționat administratorul public al Bucureștiului.

Într-o postare anterioară, acesta a avertizat că tăierea fiecărui arbore va fi sancționată cu amendă de o mie de euro, obligându-i pe cei sancționați la plantarea altor zece copaci, în compensare.

"Li se vor aplica din nou amenzile, de o mie de euro un arbore, plus zeci de arbori pe care vor trebui să îi planteze în loc. Urmează să vină din nou și cei de la Mediu, să mapeze arborii care au fost tăiați astăzi. Să justificăm și să pregătim dosarul, în așa fel încât să nu mai avem surprize că sunt câștigate în instanță", a avertizat el.

"245.000 de lei reprezintă suma totală a amenzilor aplicate făptașilor pentru tăierile ilegale de la adresa Nicolae Grigorescu 18 din Sectorul 3. La această sumă se vor adăuga încă 30.000 de lei pentru care urmează să fie emis procesul-verbal de sancționare. (...)

Sancționarea contravențională poate fi discutabilă în cazul unor fapte minore, dar când vorbim despre tăieri ilegale repetate în Sectorul 3, nu mai este vorba de neglijență - vorbim deja de un comportament similar infracțiunii și merită pedepsit ca atare", a subliniat administratorul public.