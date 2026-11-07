Afacerea neobișnuită a unui bărbat din Botoșani. Vinde boboci de gâște Holmogor cu 100 de euro bucata: „Cererea este mare”

Bărbatul susține că afacerea a început în urmă cu trei ani. De atunci și până în prezent, are 40 de exemplare Holmogor.

„Am văzut la alții pe internet, mi-a plăcut. Sunt niște gâște deosebite. În primul rând, greutatea. Sunt mai masive, au niște caracteristici, sunt altceva. În prezent, am 40 de exemplare Holmogor și alte 20 de gâște dintr-o rasă adusă din Germania”, a declarat Andrei Ciobanu, pentru sursa citată.

Pe lângă aspectul deosebit, greutatea este una dintre caracteristicile care atrag atenția la exemplarele din rasa Holmogor.

„Anul trecut am avut un mascul care, la doar cinci luni, cântărea 12,8 kilograme. Pe lângă greutate, pentru păstrarea caracteristicilor rasei sunt importante forma corpului, gâtul, ciocul, barba și faldurile.

Tocmai aceste particularități fac diferența dintre o pasăre de rasă și una obișnuită”, a mai explicat acesta.

Creșterea gâștelor Holmogor presupune și o atenție deosebită la hrană.

„O femelă de Holmogor poate produce aproximativ 15-30 de ouă într-un ciclu, însă nu toate sunt fertile.

De aceea, eu prefer să comercializez boboci și tineret, nu ouă. Alimentația și condițiile de creștere au un rol important în dezvoltarea păsărilor. În prima lună, bobocii primesc furaj starter, însă ulterior o mare parte din hrană este reprezentată de verdeață. Aproximativ 70% din alimentația gâștelor este formată din verdeață”, a mai spus acesta.

Rasa nu este populară, însă exemplarele Holmogor sunt căutate de crescători și de pasionații de păsări. Andrei Ciobanu susține că a avut cerere foarte mare anul trecut, astfel că bobocii au fost vânduți inițial cu aproximativ 100 de euro bucata.

„Bobocii de gâște Holmogor au fost vânduți inițial cu aproximativ 100 de euro bucata, iar ulterior prețul a crescut, pe măsură ce a existat și cererea pe piață.

Anul trecut am avut două familii de gâște, fiecare formată dintr-un mascul și două femele. Din acestea am reușit să obțin aproximativ 23 de boboci. Am păstrat pentru mine doar unul sau doi și am vândut restul. Am scos undeva la peste 3.000 de euro”, a mai explicat acesta.