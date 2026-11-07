Antena 3 CNN Actualitate Locale Afacerea neobișnuită a unui bărbat din Botoșani. Vinde boboci de gâște Holmogor cu 100 de euro bucata: „Cererea este mare”

Afacerea neobișnuită a unui bărbat din Botoșani. Vinde boboci de gâște Holmogor cu 100 de euro bucata: „Cererea este mare”

R.M.
1 minut de citit Publicat la 23:26 07 Noi 2026 Modificat la 23:26 07 Noi 2026
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Pe lângă aspectul deosebit, greutatea este una dintre caracteristicile care atrag atenția la exemplarele din rasa Holmogor. Sursă foto: Getty Images
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Etichete: gâște pasari curte Botoșani afacere de succes

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