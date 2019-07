Alertă cu bombă la Iași a fost falsă

Miercuri după-amiază, o alerta cu bomba a fost declansată în Iași, mai exact în zona Stația Pădurii. Echipa de pirotehnici se află la fata locului.

Din cate se pare ar fi vorba de o valiză suspectă, scrie bzi.ro.

''Astazi in jurul orei 15:10, am fost sesizati prin apel unic 112 cu privire la faptul ca in zona statiei padurii din Iasi se afla o valiza abandonata. La fata locului s-a deplasat echipa pirotehnica din cadrul SAS, care a desfasurat activitati specifice de verificare a continutului valizei suspecte. Cu ocazia verificarilor efectuate nu au fost identificate dispozitive explozive, valiza fiind goala.'', au declarat autoritatile.