Anunțul făcut de tatăl tânărului care și-a omorât verișoara de 3 ani după ce a furat o mașină: O să meargă la pușcărie, eu îl predau

Un tânăr de 17 ani, fără permis de conducere, a urcat la volanul unei maşini, furate de la tatăl său, a intrat în trei oameni, pe strada Zefirului din cartierul Kuncz.



Totul s-a înâmplat sâmbătă, 14 iulie, după o ceartă care a avut loc în birtul din cartier. Se pare că tânărul s-a luat la bătaie cu unchiul său şi mai multe persoane. A încercat apoi să fugă de agresori cu maşina tatălui, dar în calea lui s-au nimerit chiar membri ai familiei, printre care şi copiii celui cu care s-a bătut. Bunica băiatului şi o verişoară de 14 ani au fost rănite, iar o altă verişoară, de doar 3 ani, a murit în urma impactului, scrie Adevarul.

„A luat maşina şi a dat peste oamenii ăştia. Ce să-i fac, merge la puşcărie, eu îl predau. N-are nici permis, n-are nimica. Are 17 ani jumate. Nu ştiu nimic, am fost la birt încolo eu. S-a certat la birt. A mers acasă, a furat cheia din dulap şi a fugit cu maşina. O dat peste nepoţii mei, femeia bătrână este mama mea, nu ştiu unde o fugit, s-o fi ascuns pe aici, acum îl caut şi eu”, spunea, ieri, tatăl fugarului.