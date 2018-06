Aviatoarea Ruxanda Agache-Miheș a încetat din viață la 81 de ani

S-a stins din viaţă aviatoarea Ruxanda Agache-Miheş (1927-2018), recunoscută între primele femei-instructor de zbor din România şi întâia femeie încadrată în Aviaţia Militară după al Doilea Război Mondial. I s-a spus “Crăiasa Înălţimilor”, atât pentru frumuseţea ei fizică şi morală, cât, mai ales, pentru curajul şi destoinicia ei, se anunță într-o postare pe facebook de pa pagina Cer Senin, a Revistei Forțelor Aeriene.



"Am instruit aproximativ 250 de tineri, care au primit brevet de pilot datorită acestor mâini de femeie. Am iubit zborul, dar şi zborul m-a iubit pe mine. Ce pot să spun când am 16 aterizări forţate, executate toate fără vreun avion sau vreun os rupt? Mulţumesc lui Dumnezeu! Mi-am realizat viaţa. Sunt atâţia piloţi cărora le-am dat aripi, am salvat oameni de la prăbuşiri, am trecut munţii cu un monomotor. Când eram pilot la Aviaţia Sanitară, în anii 1960–1965, am lansat medicamente, ser şi sânge pentru maternităţile şi spitalele greu accesibile. De multe ori eram obosită sau flămândă, însă ideea de a salva vieţi îmi dădea o putere de care nu eram conştientă. Mergeam unde era nevoie, unde mi se dădea ordin de misiune”, își amintea doamna Ruxanda în 2016.