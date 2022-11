Bărbat bătut cu parul, aruncat în Dunărea înghețată și abandonat la tomberon de trei polițiști, în Caraș-Severin

Trei polițiști au fost reținuți de Direcția Generală Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Caraș-Severin, după ce au fost acuzați că au bătut cu parul, au aruncat în Dunărea înghețată și apoi au abandonat la tomberon un bărbat.

Sursa foto: Facebook/ Poliția Română

Potrivit primelor informații, polițiștii sunt acuzați că au sprijinit un grup infracțional organizat. Concret, ar fi dosit un dosar de violență și sechestrare de persoane.

Puiu Holic, un bărbat de 55 de ani din Moldova Nouă, îi acuză pe cei trei polițiști că l-ar fi sechestrat și bătut cu bestialitate, rupându-i un picior, după care l-ar fi aruncat în Dunăre, în locul în care se înecase cu mulți ani în urmă tatăl unuia dintre agresori.

”Am fost la un local din oraș, am băut o bere și am venit acasă. M-au adus doi vecini cu mașina. Am coborât, când trei indivizi cu care mă întâlnisem și mă salutasem la bar m-au trântit din senin și m-au lovit.

M-au băgat apoi în portbagaj. M-am împotrivit, încercând să nu le permit să închidă portbagajul. Mi-au dat cu parul până mi-au rupt piciorul”, a povestit bărbatul.

Agresorii ar fi plecat cu mașina apoi, fără ca Puiu Holic să știe unde este dus.

Victima spune că a reușit să sune la 112 atunci când era în portbagaj, dar fără să poată da detalii despre locul în care este dus.

”Am ajuns la Pescari (n.r. – Comuna Coronini), în zona pensiunii Universității. M-au luat la pumni și picioare, apoi m-au aruncat în Dunăre.

Mi-a reproșat unul dintre ei că i-aș fi spus eu ceva lui taică-su acum vreo 27 de ani și mi-a spus că exact în acel loc în care m-au aruncat pe mine în Dunăre l-a scos apa pe taică-su înecat.

M-au bătut iar, apoi m-au băgat în mașină, m-au lovit tot drumul și m-au aruncat la tomberoanele de lângă stadion”, a mai povestit victima.

Bărbatul a reușit să vorbească din nou cu Poliția, care l-a găsit la tomberoanele de lângă stadionul de fotbal.

ȘOCANT. Bătut cu parul, aruncat în Dunărea înghețată și abandonat la tomberon! Publicată de Express de Banat pe Sâmbătă, 29 ianuarie 2022

”Acolo m-a găsit Poliția înghețat de frig și cu piciorul rupt. M-au dus polițiștii la spital și m-au lăsat acolo. Mi-au pus pătură electrică pentru că eram înghețat.

N-a mai venit nimeni de atunci de la Poliție să mă întrebe ce s-a întâmplat. Am mers singur la Parchet și am făcut plângere penală.

Nu există niciun motiv, nu am avut nimic de împărțit cu ei. Dar nici nu face nimeni nimic pentru a-i pedepsi. Am fost la Reșița, la medicul legist, am piciorul rupt în două locuri”, a mai declarat Puiu Holic.

Informațiile de la IPJ Caraș-Severin de la acea vreme se confirmau doar parțial.

”La data de 23 ianuarie, ora 00.30, Poliția Orașului Moldova Nouă a fost sesizată prin apel 112 de către un bărbat din localitate despre faptul că a fost agresat fizic de alți doi bărbați, care l-au luat în mașina acestora, deplasându-se într-o direcție necunoscută. În urma sesizării, polițiști de la Poliția Orașului Moldova Nouă s-au deplasat la fața locului, identificându-l pe apelant în fața locuinței acestuia. Din verificări, s-a stabilit că, în aceeași seară, apelantul în vârstă de 55 de ani s-ar fi urcat în mașina unui cunoscut de 35 de ani, din localitate, cu scopul de a se deplasa împreună cu acesta și cu un alt cunoscut de 36 de ani, într-o localitate învecinată. Pe timpul deplasării, între cele 3 persoane ar fi izbucnit un conflict spontan, bărbatul de 55 de ani fiind agresat fizic de ceilalți doi, ulterior acesta coborând din mașină pe raza orașului Moldova Nouă. Bărbatul de 55 ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, rămânând internat”, au transmis atunci reprezentanții IPJ Caraș-Severin, potrivit expressdebanat.ro.

Acțiunea de astăzi a DGA și DIICOT Caraș-Severin vine însă să confirme povestea bărbatului și să arate că polițiștii de la Moldova Nouă implicați în rezolvarea cazului au încercat să-i facă scăpați pe agresori.