Un adolescent de 17 ani din satul Drăxeni a fost bătut fără milă de părinții iubitei lui. Supărările ar fi început încă de acum doi ani, atunci când cei doi au început să iasă împreună.

Familia fetei nu a fost de acord cu relaţia lor. Duminică, ambii părinţi ai fetei au sărit să îl bată de tânăr, după ce, în trecut, l-au ameninţat de multe ori că îl omoară.

L-au lovit cu o bâtă în cap, cu picioarele, apoi l-au băgat într-un pârâu, cel mai probabil cu gândul de a-l îneca, potrivit vremeanoua.ro.

"Băiatul meu e acum la Spitalul Sf Maria din Iasi, cu piciorul rupt în trei locuri. A fost bătut de tatăl si mama fetei. Mai târziu au ajuns si bunicii ei, care au vrut si ei să-l bată, dar ne-am opus noi, că băiatul nu mai era constient. Bunica fetei mi-a bătut fata mai mică, de 11 ani. A apucat-o de urechi si a tras-o de i-a smuls cercelul. Au sărit si la mine. Au vrut să-mi bage degetele în ochi pentru că eu m-am pus între ei si copilul meu. El zăcea jos si ei tot mai voiau să-l bată. L-au băgat în pârău, să-l înece în mâl. Când a iesit pe mal, i-au dat cu coada de topor în cap si n-a mai stiut nimic de el. Sora lui mai mică a sunat la ambulantă, să trimită masină. L-au dus la spital la Vaslui, dar acolo nu a avut ce să-i facă si l-au trimis la Iasi. Din ce am înteles, are piciorul rupt în trei locuri, are mai multe vânătăi la cap, dar si trei dinti dati jos. L-au bătut de era să mi-l omoare", a spus mama victimei.