Bătrân mort în fața unui cabinet medical. Medicul nu a putut să îl ajute: Nu îmi permit protocoalele

Un bătrân a făcut stop cardiac în apropierea cabinetului medical al Mariei Ciopraga din Pașcani, dar doctorița nu a ieșit să intervină, după cum spun martorii. Din păcate, bătrânul a murit după ce a fost transportat la spital. Cadrul medical a explicat că nu a putut ajuta deoarece protocoalele sunt stricte, scrie newspascani.com.

„În primul rând, a venit o persoană să ma anunțe, iar eu am rugat-o să îl aducă pe bătrân în cabinet. Primul ajutor se acordă în cabinetul medical. După ce am terminat cu pacienta care era aici, am ieșit afară să îl văd pe pacient, un bătrân în comă, nu reacționa, fără puls, fără tensiune. Am așteptat SMURD-ul. Eu nu pot să ies cu perfuzia în stradă, pentru că nu îmi permit protocoalele. Nu pot să mă duc să fac ce face SMURD-ul. Echipajele au venit foarte repede și l-au resuscitat pe bătrân. Asta trebuie să înțeleagă lumea că există protocoale, iar pacientul trebuia transportat în cabinetul medical. Și nu că nu m-am uitat, m-am uitat, dar efectiv nu am avut ce să îi fac”, adeclarat Maria Ciopraga, medic de familie.