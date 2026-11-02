Blocuri pentru tineri, ocupate „pe pile” în centrul Bucureștiului. George Tuță: „Ori știau pe cineva, ori lucrau la Primărie”

Edilul a afirmat că administrația locală încearcă de doi ani să recupereze aceste locuințe în instanță. FOTO: Agerpres

Primarul Sectorului 1, George Tuță, a declarat luni că mai multe blocuri de locuințe din centrul Capitalei, construite pentru tineri, sunt ocupate de persoane care ar fi obținut accesul la acestea prin intermediul relațiilor din Primărie sau care au lucrat în instituție.

Edilul a afirmat că administrația locală încearcă de doi ani să recupereze aceste locuințe în instanță, însă procedurile de evacuare sunt dificile.

„Avem în zona centrală, în Piața Victoriei, câteva blocuri de locuințe care, din păcate, au fost ocupate de oameni care ori știau pe cineva la Primărie, ori lucrau la Primărie și nu pentru scopul pentru care au fost create, și anume locuințe pentru tineri. De doi ani ne chinuim în instanță să dăm dreptate rolului acestor locuințe, să putem să îi atragem pe tineri, dar evacuarea nu este un proces simplu în România”, a afirmat George Tuță, la evenimentul „Orașul meu - acasă și la birou - ediția a V-a”, potrivit Profit.ro.

George Tuță a atras atenția că strategiile și planurile urbanistice, oricât de bine ar fi concepute, nu sunt suficiente dacă nu corespund realităților din teren. În opinia sa, flexibilitatea și capacitatea de adaptare trebuie să fie principii esențiale ale viitorului plan.

„Astăzi cam avem două orașe: acasă și la birou. Facem 30 de ani de când avem o reglementare pe care trebuia să o schimbăm acum 20 de ani și, în timpul ăsta, orașul nu a stat pe loc. Noul plan al Bucureștiului ar trebui să fie extrem de dinamic și flexibil”, a declarat edilul.

Avertismentul transmis de George Tuță

Acesta a subliniat că planificarea urbană trebuie să țină cont inclusiv de schimbările climatice, de temperaturile ridicate din timpul verii, de ploile din toamnă și de ninsori. În acest context, și dezvoltarea rețelelor de utilități trebuie adaptată noilor condiții.

„Degeaba reușim să avem strategii bune, planuri perfecte, dar realitatea oamenilor este în stradă. Arhitecții fac greșeli, dar este și greșeala noastră, a administrației, că nu avem un mecanism prin care să nu le permitem să mai greșească. (...) Dezvoltarea urbană ține foarte mult de realitate, strategiile sunt foarte bune, dar trebuie să reacționezi rapid la realitate. Trebuie să lucrăm pentru ca strategiile să fie actuale. Se lucrează de șase ani la planul urbanistic general. Altele erau realitățile acum șase ani. Flexibilitate și dinamism cred că ar trebui să fie elementele-cheie ale unui plan urbanistic pentru că nevoile oamenilor se schimbă rapid și trebuie să ținem cont de asta”, a mai spus George Tuță.

Primarul a dat și exemplul construcțiilor ridicate înainte de obținerea avizelor necesare. El a susținut că beneficiarii trebuie să apeleze la specialiști care să își asume responsabilitatea pentru proiecte și să nu modifice ulterior documentația întocmită în faza inițială.