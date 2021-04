Zeci de câini au fost aruncaţi într-o groapă de gunoi de lângă Mănăstirea Vladimireşti

Membri ai asociaţiei au observat mai mulţi bărbaţi care strângeau câinii din zona mănăstirii din Galaţi, îi băgau în saci de rafie şi apoi îi aruncau în groapa de gunoi.

Imaginile greu de privit au fost postate pe pagina de Facebook a asociaţiei.

"Saptamana Mare = saptamana in care viata unor suflete nu are valoare

Capturare ilegala si traumatizanta de caini in com Tudor Vladimirescu

5-6 barbati inarmati cu tevi, laturi si saci au prins intr un mod barbar cainii din incinta si imprejurimile Manastirii Tudor Vladimirescu

Prinsi in acțiune de către voluntarii Ajutați-l pe Labus Galați, au reusit sa faca nevazuta masina in care erau "depozitati" cainii in saci de rafie, legati la gura; la scurt timp am gasit cainii maltratati (scosi din saci) intr o curte inchisa cu destinatia groapa de gunoi din incinta manastirii.

Se poate vedea ca la aceasta groapa exista lesuri de caini mancate de ceilalti caini in viata.

Unul dintre cainii bagati in sac (cel cu tesatura cea mai deasa) se afla in coma la clinica Siavet medical cu sanse minime de supravietuire datorate asfixierii.

Fara sa gandim ca adapostul nostru este plin, am inceput sa i salvam. 13 caini adulti si 3 pui au ajuns si sunt in siguranta la Ajutati-l pe Labus.

Am beneficiat de sprijinul politiei pentru a patrunde in incinta manastirii si de a opri aceasta actiune de cruzime fata de animale. S a facut plangere (a fost identificat proprietarul masinii) pentru rele tratamente si cruzime fata de animale. Vinovatii trebuie sa raspunda in fata legii", se arată în postarea de pe Facebook.

