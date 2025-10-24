Când va fi reluată furnizarea gazelor în Rahova, după explozia de săptămâna trecută. Anunțul Distrigaz

Distrigaz a anunțat când reia alimentarea cu gaze în Rahova, după explozia de săptămâna trecută. Sursa foto: INQUAM Photos/Profimedia Images

Alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, se va relua etapizat începând de sâmbătă, 25 octombrie, a anunţat Distrigaz Sud Reţele.

Astfel, în intervalul 10:00 - 20:00, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru clienţii aflaţi în imobilele din: Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C; Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 şi 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 şi 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23, scara 1; Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A şi B; nr. 3, bl. 28, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 şi 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 şi 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 şi 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 şi nr. 36; Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 şi 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 şi 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 şi 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 şi 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26; Strada Popina nr. 27; nr. 30 şi nr. 31; Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2 ,3 şi 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 şi 2; Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A şi B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 şi 2.

"Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 - 20:00, clienţii de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament", precizează compania, potrivit Agerpres.

Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2, strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3, Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2 şi Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

Trei persoane au murit şi 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs în urmă cu o săptămână într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei.